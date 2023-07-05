Власти Ярославля объявили режим ЧС после столкновения теплохода с пирсом

В Ярославле объявлен режим чрезвычайной ситуации после столкновения теплохода с пирсом.

«Вместе с коллегами из МЧС решили ввести режим ЧС. Благодарю спецслужбы за молниеносную реакцию», — написал мэр города Артем Молчанов в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе Тверицкой набережной, пишет «Интерфакс». Теплоход «Москва-208» столкнулся с бетонным пирсом; пострадали 12 человек, семеро из них госпитализированы. С судна было эвакуировано около 100 человек.

Транспортная прокуратура и СКР проводят проверку; причины инцидента выясняются.

В пресс-службе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области рассказали, что пострадавших в тяжелом и крайне тяжелом состояниях в результате ЧП нет.