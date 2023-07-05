Половина «военного суперфонда» Германии достанется американским компаниям

Военно-промышленный комплекс (ВПК) Германии недоволен правительством ФРГ. Немецкие оружейники считают, что в Берлине не осознают всю важность оборонной отрасли и до сих пор даже не разработали стратегию ее развития. С другой стороны, Берлин создал 100-миллиардный фонд, деньги которого должны идти на бундесвер и его модернизацию и, следовательно, в конечном счете достаться немецким производителям оружия и военной техники.

Кажущаяся нелогичность критики ВПК Берлина, который выделил на нужды немецкой армии и ВПК огромные деньги, становится понятной, если попытаться разобраться в том, как будут распределяться деньги из Военного фонда. Сами оружейники уверены, что им достанутся жалкие крохи от 100 млрд евро, потому что почти половина этой суммы уйдет за океан их коллегам и конкурентам из США.