Половина «военного суперфонда» Германии достанется американским компаниям

Военно-промышленный комплекс (ВПК) Германии недоволен правительством ФРГ. Немецкие оружейники считают, что в Берлине не осознают всю важность оборонной отрасли и до сих пор даже не разработали стратегию ее развития. С другой стороны, Берлин создал 100-миллиардный фонд, деньги которого должны идти на бундесвер и его модернизацию и, следовательно, в конечном счете достаться немецким производителям оружия и военной техники.
Кажущаяся нелогичность критики ВПК Берлина, который выделил на нужды немецкой армии и ВПК огромные деньги, становится понятной, если попытаться разобраться в том, как будут распределяться деньги из Военного фонда. Сами оружейники уверены, что им достанутся жалкие крохи от 100 млрд евро, потому что почти половина этой суммы уйдет за океан их коллегам и конкурентам из США.
«Не думаю, что немецкой промышленности достанутся большие деньги,- цитирует Reuters Сюзанну Виганд, гендиректора Renk Group, ведущего производителя коробок передач для танков. До 2020 года эта компания принадлежала Volkswagen (VW).- У Германии нет стратегического компаса для оборонной отрасли. У французов, к примеру, с этим намного лучше».
Виганд призвала федеральное правительство не затыкать деньгами из Военного фонда только совсем уж вопиющие прорехи в обеспечении немецкой армии военной техникой и вооружениями, чем оно сейчас в основном и занимается, но и тратить их на разработку технологий будущего.
Сюзанна Виганд знает, о чем говорит. Она возглавляет лидера в секторе коробок передач для танков не только в Германии, но и во всем мире. Естественно, коробки передач Renk стоят и на танках «Леопард 2», которые Германия поставляет Украине. Компания находится в баварском городе Аугсбург. Коробки передач для танков и военных кораблей дают ей почти 70% всех доходов. Остальную прибыль приносят коробки передач для машин и оборудования в гражданском секторе.
Сейчас, кстати, компания, которую VW продал три года назад за 700 млн евро финансовому инвестору Triton, готовится к первичному публичному размещению акций.
«В рынке капиталов я вижу следующий шаг на пути нашего дальнейшего развития,- объясняет Сюзанна Виганд.- Окончательная дата листинга пока еще не определена».
Сейчас у Renk новых заказов на 3,9 млрд евро. В случае проведения IPO банки считают, что стоимость компании будет определена в районе 2,5 млрд евро.