Ефимов: инвесторы вложат более 8 млрд рублей в соцобъекты на западе и северо-западе Москве

В столице с 2024 по 2028 годы построят один детский сад, две школы и один образовательный комплекс на северо-западе и западе города. В объекты, которые возведут по договорам участия, вложат более 8 млрд рублей. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам заммэра, в детском саду смогут воспитывать 350 детей, школы и образовательный комплекс рассчитаны на 2,9 тысячи учащихся. В Западном административном округе расположатся детский сад и две школы, в строительство которых вложат 4,9 млрд рублей. На северо-западе столицы построят образовательный комплекс инвестируют 3,1 млрд рублей, пояснил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Договоры по этим объектам проходят финальные стадии согласования сторонами, добавила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. Строительством детского сада и двух школ в районе Очаково-Матвеевское займется компания «ПИК». Девелопер MR Group реализует проект учебный комплекс со школой и детским садом в районе Покровское-Стрешнево.

Строить объекты социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры по договорам участия граждан инвесторы начали в феврале 2021 года по указу мэра Москвы. Власти столицы заключают с девелоперами договоры о развитии и благоустройстве территорий, по которым они создают и передают столице необходимые сооружения.