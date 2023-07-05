«Золотая лихорадка» на маркетплейсах заканчивается

Согласно исследованию Тинькофф eCommerce, прирост новых продавцов на маркетплейсах в первом квартале этого года более, чем в 10 раз меньше, чем в первом квартале прошлого года. Бурный рост этого рынка в предыдущие годы был обусловлен резким ростом онлайн-заказов в пандемию и затем большой активностью маркетплейсов по привлечению покупателей и продавцов на свои площадки. В этом году рост числа новых селлеров существенно замедлился, хотя и составляет внушительные 20-30 процентов, по сравнению с прошлым годом.

Больше всего продавцов прибавилось на Яндекс.Маркет (+39%), на Ozon (25%) и на динамично развивающемся в последнее время региональном маркетплейсе Kazan.Express (+17%). Отрицательную динамику показали СберМегаМаркет (-4%), Wildberries (-15%), AliExpress (-22%).

«В ближайшем будущем рынок будет расти не столько за счет появления новых, сколько за счет развития больших и сильных селлеров, — считает директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов. — Рост числа селлеров отражает как появление новых продавцов на маркетплейсах, так и их существенный отток в случае, если бизнес за определенное время не достигает необходимых оборотов. Помимо этого, при насыщении экосистемы каждого маркетплейса происходит замена количества качеством: на площадки приходят более профессиональные продавцы, которые "живут" дольше и торгуют на нескольких платформах одновременно».