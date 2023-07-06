Акции дня: бумаги «Сегежа групп» укреплялись из-за слабеющего рубля

Акции лесопромышленного холдинга «Сегежа групп» торговались в плюсе по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 6 июля. Бумаги подорожали на +2,93% до 6,314 руб. за штуку.

Трейдеры ускорили покупку акции на фоне слабеющего рубля. Поскольку компания значительный объем продукции направляет на экспорт, то от этой ситуации выигрывает. «Экспортеры зарабатывают в валюте, поэтому рост доллара и евро им только на руку. У "Сегежи" на экспорт приходится почти 75% поставок, да и долг практически полностью номинирован в рублях. Лучше взять сразу несколько акций, выигрывающих от падения рубля. Кроме того, смотреть в сторону нерублевых активов — вот это будет совсем идеально»,- считает аналитик, автор telegram-канала «Лимон на чай» Евгений Коваленко.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,52% до 2819,6 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,17% до 970,93 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:30 мск составила 75,65 долларов за баррель (-1,15%). Российская валюта слабела – 90,99 руб. за доллар.