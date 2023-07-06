S&P 500 упал под протокол

Вчера на американских фондовых биржах возобновились торги, не проводившиеся во вторник из-за Дня независимости. И акции реагировали на новости, часть которых уже была отыграна другими рынками. Некоторые из них были даже не вчерашними, а позавчерашними. И главной был ответ Китая на попытки США, Японии и Европы отрезать его от передовых технологий.

КНР планирует ввести с 1 августа экспортные ограничения на некоторые металлы, активно используемые в полупроводниковой промышленности. Об этом было объявлено в понедельник после закрытия торгов в США. Речь, в частности, шла о поставках германия и галлия – и, цены на них пошли вверх еще в понедельник. Это неудивительно: Китай производит около 60% первого и 80% второго.

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Во вторник на торгах за пределами США выросли и акции производителей этих металлов: канадской Teck Resources, бельгийской Umicore и других. Взлетели и китайские Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial, Yunnan Chihong Zinc & Germanium, Zhuzhou Smelter Group и Yunnan Luoping Zinc & Electricity.

Рынок уверен, что, несмотря на сокращение поставок, доходы компаний, поставляющих галлий и германий из КНР, только вырастут из-за взлета цен на их продукцию. А вот для полупроводниковой отрасли это – плохие новости. И акции производителей микросхем вчера падали.

Индекс Philadelphia Semiconductor потерял за день 2,2%. Он был в мае лидером ралли на хайпе вокруг искусственного интеллекта, но, в отличие от S&P 500, так и не вернулся к максимумам середины июня. Сейчас он на 3,2% ниже пика.

Акции Intel упали вчера на 3,3%, Micron – на 2,9%, Marvell – на 2,5%, Texas Instruments – на 1,8%, а AMD – на 1,6%. Меньше большинства пострадала Nvidia, потерявшая лишь 0,2%, но и она сейчас на 3,8% ниже своего максимума 20 июня.

При этом вышедшие вчера данные показали неожиданно низкий прирост производственных заказов в США. На фоне падения индекса деловой активности в производственном секторе страны (ISM Manufacturing), показавшего в понедельник минимум с мая 2020 года, это наводило на мысли о рецессии.

В том же направлении направил настроения и опубликованный ближе к концу торгов протокол заседания ФРС 13-14 июня. Он показал, что некоторые чиновники, обеспокоенные неуступчивостью инфляции, готовы были поддержать очередное повышение ставки.

«Это было несколько неожиданно, учитывая, что решение о приостановке ее подъема было представлено официальными лицами ФРС как единодушное, – говорила вчера Bloomberg главный экономист Stifel Nicolaus & Co. Линдси Пьегза. – Совершенно очевидно, что мнения разошлись, и некоторые участники заседания довольно явно выразили нежелание делать месячную паузу в повышении ставки».

При этом почти все чиновники были согласны с тем, что потребуются ее новые подъемы, хотя экономический прогноз, подготовленный к июньскому заседанию ФРС, и обещал рецессию. К ней в этом году должны привести дальнейшее ужесточение условий банковского кредитования на фоне и без того жестких финансовых условий.

Но ФРС, учитывая стабильность условий на рынке труда и устойчивость потребительских расходов, все еще видела вероятность продолжения медленного роста экономики. Более того, с ее точки зрения, шансы на это были немногим ниже, чем на рецессию. Для рынка это означало, что повышения ставки неизбежны, а экономический спад очень даже вероятен.

Для акций, особенно после ралли первого полугодия, это открывает не лучшую перспективу на окончание года – и основные фондовые индексы США закрыли день в минус. S&P 500 и Nasdaq Composite потеряли по 0,2%, а Dow Jones Industrial Average – 0,4%.

«С нашей точки зрения, у этого ралли осталось всего от 3% до 5% положительного потенциала, – говорил Yahoo Finance стратег FS Investments Трой Гаески. – А отрицательный потенциал – 20% и даже 25%. ФРС продолжает повышать ставки. Если в начале года экономика не была проблемой, то вскоре она станет одной из самых больших угроз для цен на акции и их оценок».