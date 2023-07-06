Аналитики и спекулянты: эй, рубль, пора вставать

Рубль начал сегодня резко падать прямо с открытия торгов в 7:00 мск. Снижение резко ускорилось в 10:00, когда на торги обычно выходят крупные игроки. В результате, к полудню российская валюта ослабла к доллару на 1,8%, а торги проходили около отметки 92,6 руб. за доллар. На пике же снижение превышало 3% — доллар стоил 93,85 рубля.

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Ранее некоторые аналитики называли 93 руб. за доллар пределом ослабления российской валюты и ждали от него отката. Отметим: никаких новых негативных для «россиянина» факторов за ночь не появилось — геополитическая ситуация не изменилась, нефть хоть и припала на полпроцента, но стоит вполне комфортные около $76 за баррель.

Основной причиной девальвации аналитики по-прежнему называют сокращение российского экспорта при снижении цен на него, а также восстановление импорта и выход нерезидентов из российских активов. К этому стоит добавить эмоциональную составляющую: традиционно, в периоды резкого ослабления рубля население и инвесторы бросаются скупать валюту, стремясь в ней сохранить свои сбережения. Вероятно, пользуясь этим, экспортеры сократили продажу валютной выручки, тем самым подстегивая курс к более выгодному для них уровню.

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Монетарные власти не предпринимают никаких шагов для обуздания падения рубля. На рынке есть мнение, что за счет девальвации власти пытаются наполнить бюджет. С такой точкой зрения категорически не согласна глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что чуть ли не специальное ослабление для того, чтобы увеличить доходы бюджета — или какие-то другие теории. Но надо смотреть прежде всего на динамку внешней торговли. Она во многом определяет движение курса», — заявила она сегодня на Международном финансовом конгрессе.

Действительно, по данным Минфина РФ, в июне доходы от экспорта нефти и газа сократились в годовом выражении на 26%. За первое полугодие бюджет недополучил 750 млрд руб.

Инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган считает, что девальвация рубля для бюджета невыгодна, поскольку вместе с ростом налоговых поступлений начнется замедление деловой активности, снижение инвестиций, стагнация экономики. Это очень скоро приведет к падению доходов бюджета.

«Можно сказать, что дальнейшая девальвация не отвечает интересам ни государства, ни бизнеса, ни населения. Если оставить ситуацию на произвол судьбы, то в результате под ударом окажется вся финансовая система», — пишет в своем обзоре Коган.

Набиуллина же опять говорит про плавающий курс, считая, что это благо, которое позволяет легче абсорбировать внешние изменения и шоки в экономике.

Большинство аналитиков в своих комментариях последних дней называют «справедливым» курсом российской валюты в нынешних условиях диапазон 85—88 руб. за доллар, и ждут, что рубль туда вернется, как только закончится небольшая паника на валютном рынке.

Валютные спекулянты также верят в рубль и не участвуют в разгоне доллара. Об этом говорит тот факт, что разница между курсом «наличного» доллара к рублю и фьючерсом на курс доллара с экспирацией (расчетами) в середине сентября сегодня составляла около 2,5 рублей.

«За удержание позиции в долларе против рубля покупатель “платит” разницу кредитных ставок в РФ и США, а она исторически была положительной. Поэтому столь сильное падение валютного фьючерса ниже спот-цены — это аномалия», — поясняет эксперт «БКС Экспресс» Василий Карпунин.

Такая ситуация называется бэквордацией и свидетельствует о том, что валютные спекулянты ждут укрепления курса рубля.