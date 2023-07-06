Бюджет изрядно вспотел

Расходы государства нужно урезать — в информагентства попала соответствующая инициатива главы Минфина Антона Силуанова, с которой он выступил на правкомиссии по проекту бюджета на следующий год, прошедшей 29 июня. Руководитель финансового ведомства предложил провести «фронтальное сокращение госрасходов» — ведомствам необходимо урезать траты на 10%. Над госказной, таким образом, вновь нависла угроза секвестра. Впрочем, внимательно следя за высказываниями официальных лиц в июне, пусть и не во вполне официальной обстановке, это можно было предугадать.

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Оптимизация госрасходов происходит в нашей истории не впервые и прецеденты есть не только в 90-х. Кризисные ситуации, пусть и сулящие новые возможности, одновременно и располагают к такому развитию событий.

«В первый раз оно осуществлялась в 2009 году после длительного периода позитивного исполнения федерального бюджета, когда доходы опережающе росли, и бюджет исполнялся с профицитом. Затем такое сокращение применялось в середине 2010-х гг. И, наконец, в ковидном 2020 г. Поэтому понимание того, какие здесь существуют возможности и ограничения (причем не только экономического свойства, но и политического, идеологического, законодательного и иногда даже технологического характера), есть», — говорит д.э.н., директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов.

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Поддержка дорогого стоит

По словам доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского, сегодня снова назрела необходимость пересмотреть потенциальные траты.

Причина (опять же, по сообщениям СМИ) в том, что расходы все больше расходятся с доходами государства. Согласно закону о бюджете расходы в течение текущей трехлетки должны держаться на уровне 29 трлн рублей. Кстати, как отметил на заседании думского комитета по бюджету и налогам Антон Силуанов — это на 6,4 трлн больше, чем в 2021 году. Рост, по словам министра, связан с мерами поддержки граждан и экономики.

Россия оказалась под беспрецедентным санкционным давлением. А это сказывается, в том числе, на доходной части бюджета. По подсчетам Счетной палаты, в первом квартале этого года казна получила 22% от прогнозируемого на год уровня — 5,7 трлн рублей. Из них 1,6 трлн — нефтегазовые доходы, 4 трлн — ненефтегазовые. Недобор доходов составил 20,7% или 1484,9 млрд рублей. Больше всего просел нефтегаз — почти вдвое. При этом расходы меньше не стали. Напротив — они растут. По предварительной оценке Минфина, с января по май этого года они составили 13,229 трлн рублей — на 27%, чем годом ранее.

Есть ли шанс, что в итоге ситуация выровняется и дебет сойдется с кредитом? Ранее в интервью СМИ Антон Силуанов неоднократно говорил о том, что план по дефициту остается на уровне 2%. Причем в последующие годы он должен снижаться и в 2025 году приблизиться к нулю (в минусе будут только выплаты процентов по госдолгу). Однако «доберет» ли казна необходимые средства в этом году?

Пока оценки экспертов осторожные — говорят только о тех деньгах, которые хоть на бумаге, но есть.

«Ориентиры роста экономики (по показателю ВВП) на сегодняшний момент колеблются в пределах 1,2-2 процента, Предварительная оценка поступающих нефтегазовых доходов вне плана может доходить до 1 трлн рублей. Есть и налоговые поступления в пределах 1 трлн рублей, но они находятся на едином налоговом счете и должны там находится до наступления обязательств по налогам», — говорит Андрей Гиринский.

Занять или забрать? Ответ третий.

«Вопросы обеспечения дефицита федерального бюджета можно решать разными способами. Во-первых, можно пойти на повышение налогов и, соответственно, увеличение доходной базы бюджета. Во-вторых, можно пойти традиционным способом, наращивая объем государственного долга. Хотя здесь существует много ограничений. Наконец, можно пойти по пути запуска волны приватизации, и подобные инициативы уже имеются», — говорит Владимир Климанов.

Действительно, в последнее время громко звучат предложения «продать что-нибудь ненужное». То есть, интенсифицировать приватизацию госимущества. И казне польза, и предприятиям, ведь по мнению ряда экспертов частные собственники управляют эффективнее чиновников.

В данной сфере действительно наблюдается положительная динамика. Как написала газета «Известия» со ссылкой на Росимуществе, план приватизации на этот год уже перевыполнен почти в семь раз — в бюджет поступило 12,1 млрд рублей против предполагавшихся 1,8 млрд. К концу года поступления должны еще вырасти. Но эти цифры несопоставимы с ростом расходов (по некоторым оценкам они уже превысили плановые на 900 млрд рублей).

Вариант повышения налогов — мягко говоря, не популярен. Уже Windfall tax наделал много шума, но к социальной напряженности не привел, ведь брали не с «народа», а с тех, кто, вроде как, нажился на скачках мировых цен. Однако дальнейшие изменения налогообложения могут не уложиться в представления о социальной справедливости, присущие массовому бизнесу, а то и гражданам.

Занимать — тоже так себе вариант при нынешней стоимости заимствований для федерального бюджета на внутреннем рынке. О том, как ее снизить, разговор отдельный.

Что подлежит сокращению?

На полях ПМЭФ Антон Силуанов, кстати, говорил, что уж лучше сократить бюджетные расходы, чем повышать налоги. При этом не «резать» не глядя, а провести пересмотр статей, оптимизировать их.

«У нас очень много трат, которые сто лет не пересматривались. Ничего незыблемого нет, все это нужно заново пересмотреть, и это большой ресурс. Это очень сложно сделать, но к этому нужно подступаться», — заявил министр финансов.

«Так или иначе, приоритизация бюджетных расходов необходима. Высшим приоритетом, и, собственно, президент об этом говорил, должно стать все, что касается нашей технологической повестки. Безусловно, приоритетом будут наши публичные обязательства. А также то, что является чувствительным с точки зрения адаптации нашей экономики к новым условиям — это то, что касается экспорта, МСП, некоторые инвестиционные расходы и так далее», — развивал тему в кулуарах форума первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Думается есть два пути оптимизации, один из которых это сокращение расходов по всем позициям, а затем перераспределение на приоритетные направления. Другой способ — селективный, основанный на выборе отдельных статей и программ, от которых можно вообще отказаться. Главное, чтобы оптимизационный процесс не привел к системным рискам», — рассуждает Андрей Гиринский.

Там же, на ПМЭФ (где, по всей видимости, представители властей начали активно запускать идею «наведения порядка» в госрасходах в массы), помощник Президента Максим Орешкин говорил о том, что второй путь точечных отсечений — непростой. Однако, по мнению экспертов, бюджет все-таки не китайская грамота — разобраться можно. Просто нужно «разложить» все по полочкам.

«Хотя в Бюджетном кодексе и в других законах РФ не указано наличие каких-либо защищенных статей в бюджете, не все расходы можно сокращать без законодательных решений. В первую очередь к такого рода расходам относятся публичные нормативные обязательства, направленные на предоставление разного рода выплат отдельным категориям граждан. Классическим публичным нормативным обязательством является пенсия. Существует и другая группа расходов, где сокращения также ограничены. Например, в 2009 г. не пошли под нож расходы, связанные с подготовкой к Олимпийским играм в Сочи, так как это было очень важно для страны. И определение второй группы расходов, которые не подпадают под сокращение, но в то же время не являются публичными нормативными — это наиболее сложная задача для правительства», — поясняет Владимир Климанов.

Понятно, что к «тем, кого нельзя называть» относятся госбезопасность, оборона. По идее, речь идет о 9 трлн рублей. «Социалка» — это еще около 13 трлн рублей.

«Наконец, третью группу будут образовывать расходы, которые действительно можно более-менее равномерно сокращать по самым разным направлениям. Здесь возникнет вопрос об объеме сокращения. Предлагаемые Минфином 10% уже были отработаны в предыдущие годы и понятны распорядителям бюджетных средств, в ведении которых, скорее всего, и окажется вопрос выбора конкретного предмета сокращения», — резюмирует Владимир Климанов.

То есть, решать, в первую очередь, придется ведомствам, которые выступают ГРБС (главными распорядителями бюджетных средств) по таким направлениям, как нацэкономика, общегосударственные вопросы, охрана окружающей среды. Сферах, в которых давно, кстати, неплохо бы навести порядок — там можно найти немало “черных дыр”, о чем не устает напоминать, например. Счетная палата