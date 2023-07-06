Danon сливает российские активы втрое дешевле

Ведущий производитель молока в России «ЭкоНива» опережает своего конкурента в борьбе за активы уходящей из России французской компании Danon — крупнейший агрохолдинг Кубани «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева. На активы Danone в России также претендовали и другие флагманы российского АПК: «Черкизово», «Русагро», группа компаний «Агранта» и «Агрохолдинг "Степь"». Но «Агрокомплекс имени Ткачева» и «ЭкоНива» назывались наиболее вероятными покупателями, поскольку обладают достаточным собственным производством сырого молока, а это остается основным требованием Danon.

Danone, которую санкции уже второй год обязывают продать бизнес в России, ранее оценивала стоимость своих 16 пищевых производств в 1 млрд евро, но сейчас речь идет о продаже заводов за 360 млн. По данным источников на рынке, пока Danon больше склоняется в пользу продажи российских активов «ЭкоНиве», как предприятию с европейскими корнями (холдинг управляется германской компанией Ekosem Agrar AG, в России управляет основатель «ЭкоНива-АПК» холдинга» Штефан Дюр).

Но это же может быть и причиной снижения изначальной стоимости активов Danon в России почти на две трети: сделку совершат между собой юрлица из недружественных стран, а для этого теперь требуется согласие специальной правовой комиссии и в данном случае ФАС. Кроме того, для реализации российских активов Danon придется создавать посредника в нейтральных странах, и по данным источника, сейчас компания уже готовит такое юрлицо в ОАЭ.

Но можно полагать, что основная причина снижения стоимости российских активов Danon — в договоренности о возврате бизнеса в случае отмены санкций. Других объективных причин не видно. По итогам прошлого года, выручка компании «Данон трейд» выросла до 112,7 млрд рублей со 109,9 млрд рублей годом ранее. Правда, чистая прибыль компании резко снизилась: с 1,4 млрд рублей до 612,7 млн рублей, что может быть результатом начавшейся турбулентности на рынках и в компании.