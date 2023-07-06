«Экспател»: эффективное внедрение телеком-технологий

Сегодня высокие инженерные компетенции российской телекоммуникационной отрасли могут быть очень востребованы для дальнейшего развития сферы услуг связи в стране.

«Экспател» — игрок российского телекоммуникационного рынка, который занимается проектированием, строительством, эксплуатацией сетей и сооружений связи. Компания также реализует проекты в области системной интеграции, электроснабжения и поставок оборудования связи.

История «Экспатела» началась в 2009 году, тогда на базе технической дирекции «Скартела» (бренд Yota) была создана отдельная высокотехнологичная компания. Первоначально ее акционерами стали бизнесмен Игорь Юзефович (ему принадлежало 51% акций) и Альберт Авдолян (49%). Позже, в 2012 году, Юзефович стал обладателем 100% акций «Экспатела».

Вскоре после создания компания занялась внедрением такого важного на тот момент стандарта связи, как Mobile WiMax (IEEE 802.16e). Напомним, стандарт беспроводной связи дальнего действия Mobile WiMax стал широко распространяться в мире, в том числе в России, с середины 2000-х годов, он открывал перед пользователями новые возможности, позволяя им без проводов на расстоянии получать быстрый доступ в интернет и обмениваться большим объемом данных. За год «Экспател» построил для Yota более полутора тысяч базовых станций WiMax, обеспечивая сотни тысяч абонентов удобными сервисами связи.

Технологии «Экспател» были востребованы в телекоммуникационной индустрии: в 2010 году компания стала федеральным подрядчиком одного из ведущих российских мобильных операторов связи — «Мегафона». Для этого оператора компания развернула масштабное проектирование и строительство различных сооружений связи. Прежде всего речь шла о возведении базовых станций и прокладке волоконно-оптических сетей в Москве, Московской области, Краснодарском крае, городах Иркутске, Владивостоке, Хабаровске, Курске, Орле, Туле, Брянске и других регионах.

Затем для российского телекоммуникационного рынка начался важный этап — переход на мобильную связь четвертого поколения (4G). Этот стандарт получил ряд значимых преимуществ, в частности, он оказался более удобным для обеспечения качественной голосовой связи. Ведущие российские операторы начали активно переходить на 4G LTE.

К 2013 году «Экспател» превратился в инжиниринговую компанию полного цикла с контрактами на проектирование, строительство и техническое обслуживание с ведущими российскими операторами связи — уже упомянутым «Мегафоном», а также «МТС», «Вымпелкомом», «Ростелекомом». В частности, для «Ростелекома» в 2013 году компания построила 150 объектов связи на территории города Москвы и Московской области.

А для компании «Вымпелком» - «Экспател» в 2014‒2015 годах осуществил проектирование, строительство и техническое обслуживание более 3000 объектов связи в Москве, Московской области, Краснодарском крае, а также в городах Иркутске, Владивостоке, Хабаровске, Курске, Орле, Владимире, Туле.

Следующим этапом деятельности «Экспатела» стала зимняя Олимпиада 2014 года в Сочи. Во время этого мероприятия компания обеспечивала подготовку и работу базовых станций с тем чтобы бесперебойно предоставлять качественные услуги связи участникам и гостям главных спортивных зимних состязаний.

В 2014 году «Экспател» продолжил расширение списка своих клиентов. Ими стали предприятия электроэнергетики, нефтегазового сектора, государственные учреждения. Например, в 2014 году были выполнены проекты по модернизации системы видеоконференцсвязи для «Газпрома». Для компании «Аэрофлот — российские авиалинии» специалисты «Экспатела» провели работы по технической поддержке автоматизированной системы контроля производственной деятельности. Для «Сургутнефтегаза» компания провела модернизацию телекоммуникационной сети связи в сложных климатических условиях.

Позднее «Экспател» продолжил реализовывать крупные проекты по заказу крупных российских телекоммуникационных компаний. В частности, в течение четырех лет компания проводила комплекс работ по строительству, проектированию и техническому обслуживанию объектов связи, базовых станций на территории Москвы и Московской области. В этих же целях «Экспател» провел большой объем работ для оператора мобильной связи «Теле2», в том числе строительство проектирование и техническое обслуживание объектов связи, базовых станций на территории Москвы и Московской области. Кроме того, недавно «Экспател» завершил строительство крупного технологичного объекта по заказу концерна «Алмаз—Антей».

Компания «Экспател» продолжает развиваться вместе с российским телекоммуникационным рынком. По оценкам аналитиков, он продолжает расти, однако в условиях санкционного давления темпы роста снизились.

Объем российского телекоммуникационного рынка, млрд руб.

Источник: «ТМТ Консалтинг»

Структура роста телеком-рынка согласно данным «ТМТ Консалтинг»: в 2018-м году рост составил 3,3%, в 2019-м рынок вырос на 2,6%, в 2021-м – на 2,5%. По итогам 2022 года финансовый объем российского телеком-рынка достиг 1,83 трлн рублей, что на 1,5% больше, чем годом ранее.

Аналитики «ТМТ Консалтинг» указывают, что ключевым драйвером развития телеком-рынка остаются услуги мобильной связи, которые формируют 59% выручки отрасли. В то же время такие значимые сегменты отрасли, как фиксированный широкополосный доступ в интернет и платное телевидение, демонстрируют снижение темпов прироста абонентской базы. Участники рынка убеждены, что российская телекоммуникационная отрасль сможет достойно ответить на вызовы сегодняшнего дня, прежде всего благодаря высоким инженерным компетенциям российских компаний.

«Сегодня трудно себе представить развитие отечественной экономики без скоростного интернета. А сотовая связь прочно вошла в повседневную жизнь российских граждан, — отмечает Игорь Юзефович, владелец компании “Экспател”. — Мы не должны допустить снижения качества оказываемых услуг связи в стране. Для достижения этой задачи нам необходимо развивать компетенции, которые уже есть у отечественной телеком-индустрии. Компания “Экспател” в свое время продемонстрировала возможность переходить на новые стандарты передачи цифровых и голосовых данных в самые короткие сроки. Такой опыт должен стать одним из важных факторов того, чтобы темпы развития телекоммуникационной отрасли в России не снижались».