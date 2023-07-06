Европа и Китай вступили в жесткую борьбу за американский газ

Вашингтон добился своего: американский сжиженный газ (СПГ) пользуется большой популярностью и стал предметом конкуренции, которая обостряется с каждым днем. Ее главными участниками стали Европа и Китай, стремящиеся укрепить энергетическую безопасность и подписывающие с американскими энергетическими компаниями и экспортерами долгосрочные контракты на его поставки. Кроме энергетической безопасности, приятной особенностью этих контрактов для покупателей является разрешение его продавать в случае необходимости. Этим пунктом контракта в прошлом году активно пользовались китайские энергетические компании, перепродававшие газ европейцам, когда спрос на него ввиду коронавирусных локдаунов и ограничений в Китае упал, а в Европе вырос.

«Чем больше поставок (газа), тем лучше для рынка,- объясняет Financial Times аналитик Rystad Energy Синдре Кнутссон.- Чем больше будет подписываться контрактов на поставки сжиженного газа, тем больше будет проектов по его экспорту».

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Несмотря на беспокойство по поводу инфляции американские производители СПГ планируют утвердить рекордное количество проектов по увеличению экспортных мощностей газа. Смелость и уверенность в этом рискованном бизнесе им придает, пишет Oil Price, растущий спрос на СПГ в масштабах всей планеты и переход на долгосрочные контракты даже европейских покупателей, которые раньше такие контракты не жаловали.

Venture Global LNG в этом году (в марте) уже одобрила один такой проект. Речь идет о второй очереди СПГ-терминала Plaquemines с почти 8-миллиардной сметой. Второй СПГ-проект, одобренный в США в первой половине этого года – строительство первой очереди СПГ-терминала Port Arthur компанией Sempra в округе Джефферсон, штат Техас. В начале июля планирует подписать окончательное инвестиционное решение (FID) по СПГ-проекту Rio Grande компания NextDecade. FID – это последний этап перед началом строительства. В проекте с планируемой мощностью 16,2 млн тонн СПГ в год также участвуют Global Infrastructure Partners (GIP) и TotalEnergies. TotalEnergies будет принадлежать 16,7% акций первой очереди проекта. Французский нефтегазовый гигант готов покупать по 5,4 млн тонн газа в течение 20 лет.

Total активно действует на американском рынке СПГ. В июне он уже подписал 15-летний контракт с американским газовым экспортером Equinor на ежегодные поставки приблизительно 1,75 млн тонн газа от Cheniere.

В июне также подписала 20-летний контракт на поставки американского СПГ немецкая энергетическая компания Securing Energy for Europe (Sefe), кстати, компания государственная. Venture Global LNG будет поставлять ей 2,25 млн тонн газа.

После отказа от российского газа в прошлом году европейские покупатели, от которых Брюссель, лидирующий в переходе от ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии, раньше требовал заключения краткосрочных контрактов, сейчас активно переходят на долгосрочные контракты, по которым работают все крупные производители и экспортеры сжиженного газа.

Газовый аппетит Китая настолько велик, что одного катарского газа ему мало и он несмотря на плохие отношения с Вашингтоном тоже активно действует на американском газовом рынке. На прошлой неделе Cheniere Energy подписал долгосрочный контракт с китайской компаний ENN. Из подробностей известно лишь то, что контракт рассчитан более чем на 20 лет и является уже вторым контрактом китайской компании с Cheniere.

Американские экспортеры подписывают контракты также с покупателями из других азиатских стран, в частности, из Японии. Благодаря высокому спросу на СПГ и переходу на долгосрочные контракты, снижающие финансовые риски, а также высоким ценам на газ, в течение 5 следующих лет в США, как сообщает энергетическая консалтинговая фирма Wood Mackenzie, планируются СПГ-проекты на 100 млрд долларов.