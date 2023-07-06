ФСБ и Следственный комитет предотвратили теракт на газораспределительном узле в Тюменской области

Пытавшийся совершить подрыв объекта ТЭК в Исетском районе Тюменской области сторонник националистической украинской группы был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов при задержании.

Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«На территории Тюменской области пресечена противоправная деятельность сторонников националистической идеологии, граждан России, которые по заданию представителей украинских военизированных формирований готовили на территории региона преступление террористического характера», — указывается в сообщении.

Уточняется, что 38-летний житель Тюмени, сторонник одной из запрещенных в РФ украинских террористических групп, планировал подорвать объект топливно-энергетического комплекса, расположенный в области. В ходе задержания в лесополосе вблизи газонефтераспределительного узла 4 июля злоумышленник напал на сотрудников ФСБ и был нейтрализован ответным огнем.

На месте нашли пистолет Макарова и готовое к подрыву самодельное взрывное устройство.

Возбуждены уголовные дела открыли по статьям «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов», «Незаконное хранение, взрывчатого устройства», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Приготовление к теракту».