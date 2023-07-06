Гордеев распродает торговые центры

Акционер Группы компаний ПИК Сергей Гордеев выставил на продажу сразу два торгово-развлекательных центра : «Саларис» и «Павелецкая плаза». «Саларис» — супер-региональный торговый центр на Киевском шоссе в Новой Москве площадью 310 тысяч кв.м. Он входит в состав транспортно-пересадочного узла «Саларьево», рядом с одноименной станцией метро. «Павелецкая площадь» — крупный трехуровневый торговый комплекс перед Павелецким вокзалом, его площадь — 73 тысячи кв.м. Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько оценивает «Павелецкую площадь» в 27−29 млрд руб., «Саларис» — 28−31 млрд руб.

Весной этого года Mall Management Group, управляющая торговыми активами Сергея Гордеева, уже продал Columbus — один из крупнейших торгово-развлекательных центров столицы, расположенный около метро «Пражская». Объект площадью в 275 тысяч кв.м. был продан примерно за 45 млрд рублей. Покупателем выступила компания «ТПС Недвижимость» — один из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Москве. Среди владельцев «ТПС недвижимость» трасты дочери миллиардера Аркадия Ротенберга Лилии и семей бизнесменов Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько.

Все три торговых центра высоко оцениваются рынком: они были недавно построены и достаточны удачны как бизнес-проекты. Главный вопрос: зачем Гордеев их распродает? Момент для продажи не самый удачный. Цена торговых центров высчитывается, исходя из денежного арендного потока и ставки капитализации. Доходы торговых центров от аренды в последние три года сильно снизились, после того как этот сегмент рынка недвижимости получил сразу несколько сильных ударов: закрытие комплексов и снижение трафика в пандемию, рост e-commerce, запрет на показ голливудских фильмов в российских кинотеатрах и, наконец, уход массы западных ритейлеров из России. Массовая распродажа торговых центров означает, что либо Гордееву и его партнерам срочно нужны деньги, либо они считают, что в будущем дела торговых центров вряд ли кардинально улучшатся.