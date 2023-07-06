Губернатор Ставропольского края рассказал Путину о проектах «ЛУКойла» и «ЕвроХима»

Нефтяная компания «ЛУКойл» и консорциум «ЕвроХим» активно расширяют свое присутствие в Ставропольском крае.

Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, передает пресс-служба Кремля.

«Еще один драйвер — это, конечно, химическая промышленность. Это "ЕвроХим" и "ЛУКойл". <…> В целом они вдвоем вкладываются уже сегодня порядка 400 млрд рублей. Каждый проект они рассчитывают по 200 млрд», — рассказал Владимиров.

Он уточнил что «ЛУКойл» намерен запустить в Буденновске завод по производству карбамидов и сложных удобрений мощностью 1,5 млн т, в планах у «ЕвроХима» — расширение аммиачного производства в Ставропольском крае.