Известный российский политолог назвал причины резкого снижения курса рубля

Известный российский политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков объяснил причины резкого снижения курса рубля.

По его мнению, главная из них кроется в том, что сейчас почти полностью восстановились объёмы импорта «по серым схемам в обход санкций».

«Поэтому в отличие от прошлого года есть спрос бизнеса на валюту», – написал он в своём Telegram-канале.

При этом, как отметил специалист, объёмы поступления валюты упали из-за снижения цен на нефть и газ, а также дисконта на российские энергоресурсы.

Кроме того, Марков считает, что негативную роль в формировании курса сыграла попытка мятежа Евгения Пригожина и непростая ситуация в зоне проведения специальной военной операции.

Как ранее писал «Эксперт», по словам первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, ослабление российской валюты происходит в основном из-за сокращения сальдо торгового баланса.

Между тем, некоторые эксперты, полагают, что снижение рубля продолжается в том числе под влиянием психологического фактора: утром в четверг на мировых рынках, в том числе нефтяных, преобладает негативный настрой, что не позволяет национальной валюте приостановить падение.

В свою очередь глава Сбера Герман Греф считает, что курс рубля сейчас находится не на оптимальных уровнях, но предпосылок для экстремально низкого падения нацвалюты, как это было в 2022 году, он не видит.