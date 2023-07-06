Кабмин расширил перечень относящихся к творческим профессий

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, расширяющее список творческих профессий и должностей.

Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина. Попадание в категорию творческих работников гарантирует, что период, в течение которого сотрудник по инициативе работодателя не участвует в создании или исполнении произведений, оплачивается не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

«Перечень расширен. Теперь в нем значится 236 профессий и должностей. Выбор профессий основывался на современном запросе учреждений и организаций культуры», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в список вошли такие профессии, как администратор телевидения, артист, буффонадный клоун, дрессировщик, артист балета, музыкант циркового оркестра, артист хора, вокалист и модельер. В перечень занесены ассистенты звукооператора, дирижера, кинооператора и других профессий, а также продюсеры, редакторы, операторы и корреспонденты.

В правительстве пояснили, что список расширен в рамках реализации новых норм ТК. «До внесения изменений в Трудовой кодекс осенью 2022 года неучастие творческих работников по инициативе работодателя в создании или исполнении произведений могло оплачиваться работодателем ниже размера МРОТ. Теперь работодатель должен гарантировать оплату труда не ниже этого уровня, даже если артист по инициативе работодателя по тем или иным причинам не выступает», — подчеркнули в кабмине.