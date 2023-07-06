Хайп вокруг искусственного интеллекта: так надувают крах

Первое полугодие нынешнего года стало для S&P 500 лучшим с 2019-го, а для Nasdaq Composite — и вовсе с 1983-го.

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Это сильно контрастирует с прогнозами шести-семимесячной давности, когда многие ждали падения в первом полугодии и восстановления к концу года. Пессимисты в последнее не верили, но консенсус американских аналитиков по традиции оптимистичен — он никогда, даже во время кризисов, не предсказывает падений по итогам года. И в декабре 22 стратега, опрошенных Bloomberg, ожидали скромного роста — до 4078 пунктов по S&P 500 к концу года.

Но, как говорил еще век назад знаменитый спекулянт Джесси Ливермор, рынки устроены так, чтобы большую часть времени обманывать большинство людей. И это похоже на правду — по крайней мере в отношении аналитиков. На данный момент ошиблась подавляющая часть как оптимистов, так и пессимистов. Индекс широкого рынка закрылся вчера на 4446,8 пунктах.

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Стратеги ждали роста ставок и рецессии, но пока случилось лишь первое, хотя на ближайшем заседании ФРС ставка, вероятно, и будет поднята до уровня начала 2001 года — 5,25—5,5%. Шансы на это срочный рынок, по данным CME, сейчас оценивает в 88,7%.

Экономика США оказалась устойчивей, чем полагали некоторые, хотя без банковского кризиса и не обошлось. Но главное — в дело вмешалось непредсказуемое. В декабре, пока аналитики строили прогнозы, случился прорыв в области искусственного интеллекта (ИИ) — ChatGPT. И ралли S&P 500 в первом полугодии — заслуга, в основном, узкой группы акций самых капитализированных технологических компаний, которые связывают с ИИ.

Пессимисты теперь видят в этом новый мини-пузырь — оценки очень велики. Так, текущий коэффициент P/E (цена/прибыль) лидера этого взлета Nvidia составляет 219,92, а форвардный — 46,64.

Оптимисты же говорят о начале новой эры.

«Мы считаем, что все готово для “момента 1995 года”, поскольку ИИ является самой трансформационной технологией, которую мы видели с тех пор, как начал формироваться интернет, — заявлял в июне управляющий директор Wedbush Securities Дэн Айвз. — Чего не происходит, так это “момента 1999 года”.»

Вчера он выражал уверенность в продолжении роста. На прошлой неделе Apple стала первой компанией в истории с капитализацией выше $3 трлн. Второй, по его прогнозу, уже в начале 2024 года станет Microsoft.

Но есть и другой взгляд на это ралли. Он принадлежит легендарному инвестору Джереми Грэнтэму — британскому миллиардеру соучредителю GMO, управляющей активами на $65 млрд. Но знаменит он не этим. Грэнтэм безошибочно спрогнозировал взрывы пузырей недвижимости и акций в Японии в 1980-х, доткомов в 1990-х, ипотечных бумаг в нулевых, и некоторых других.

Последний его прогноз — взрыв текущего пузыря. Он дал его еще в 2021 году и потом не раз повторял, что этот пузырь сравним с тем, после взрыва которого в 1929 году началась Великая депрессия.

Предсказывать обвал во времена бурного роста рынка — значит гарантированно стать объектом издевок. И через несколько месяцев «быки» уже в голос смеялись. Но в 2022 году пришел медвежий рынок — и веселье ушло. Новый рост вернул некоторым чувство юмора, но Джереми Грэнтэм упорствует.

В интервью WealthTrack он заявил, что рынок движется к обвалу, подобному 1929-му или 2000 годам. Правда, ранее он оценивал вероятность краха в 85%, а теперь — в 70%. Но и это немало.

Грэнтэм убежден, что хотя идеальный шторм для пузырей, надувшихся на рынках, уже начинался, появление искусственного интеллекта задержало взрыв. Но не отменило. Возможно, этот рост продлится еще какое-то время, считает он, однако необходимые условия для катастрофы соблюдены. И она случится еще до того, как внедрение ИИ сможет реально отразиться на экономике.

«Как вы знаете, меня интересуют только действительно великие пузыри, такие как 1929, 2000 и 2021 годы — три главных пузыря на фондовом рынке США, — заявил легендарный инвестор. — Мы довольно тщательно проверили каждый пункт.»