Комплектующие для полуприцепов сделают на месте

«Бонум Траст», производитель комплектующих в составе машиностроительного холдинга «Бонум» (Ростовская область), инвестирует в ближайшие три года 250 млн рублей в развитие бизнеса. Предприятие было открыто в декабре 2022 года с целью импортозамещения ключевых компонентов и разработки новой техники для «Бонума», выпускающего полуприцепы и спецтехнику для топливных, сельскохозяйственных, строительных и транспортных предприятий.

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Сегодня «Бонум Траст» уже производит корзины для запасного колеса и боковой защиты, объем выпуска которых в годовом исчислении превысил 2 тыс. комплектов, и до конца 2023 года его планируется увеличить еще на 30%. Также инженеры компании разработали и запустили в производство не уступающие импортным аналогам замки и опоры для гидроцилиндров зерновоза, которые ранее импортировались из Европы, годовой объем выпуска замков для зерновозов составил 5 тыс. штук. Следующая новинка - задние распашные ворота на шторном полуприцепе - готова к производству и проходит испытания.

Программа ООО «Бонум» по локализации производства финансируется как за счет собственных средств, так и государственной поддержки. Льготный заем в размере 50 млн рублей в мае 2023 года предоставил региональный Фонд развития промышленности. Такая поддержка со стороны местных властей объясняется серьезным весом, который успела набрать относительно молодая компания в экономике региона. С момента создания в 2014 году, продажи "Бонума" выросли в десятки раз - до 4,5 млрд рублей. Так, в 2022 году, несмотря проблемы с импортом комплектующих из Европы, компания нарастила продажи на 20%, в 2023 году планируется удвоить выпуск техники. Три завода холдинга обеспечивают рабочими местами более 700 жителей региона, а по итогам 2023 года, за счет расширения производства «Бонум Траст» планируется заполнить еще 300 вакансий.