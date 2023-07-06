Курс евро превысил отметку в сто рублей

Курс евро на Московской бирже в начале торгов 6 июля поднялся выше 100 рублей.

Как отмечает «РИА Новости», в первые 30 минут европейская валюта дорожала до 100,31 рубля. В последний раз евро преодолевал эту отметку 29 марта прошлого года.

Доллар рос до 92,39 рубля, юань — до 12,76 рубля.

По словам первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, ослабление российской валюты происходит в основном из-за сокращения сальдо торгового баланса. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на экспертов, снижение рубля продолжается в том числе под влиянием психологического фактора: утром в четверг на мировых рынках, в том числе нефтяных, преобладает негативный настрой, что не позволяет рублю приостановить падение.

