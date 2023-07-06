Локализация сварочной проволоки

Компания «Технорэд» (Москва) — разработчик и производитель роботизированных систем для автоматизации производства, включая сварочные машины, запустит импортозамещающее производство сварочной проволоки. Продукт разработан в партнерстве с компанией «Северсталь».

Как рассказали в «Технорэде», до февраля 2024 года предприятия, которые сваривают ответственные металлоконструкции, закупали высококачественную проволоку, соответствующую ГОСТу, у поставщиков из США и Европы и после их ухода с российского рынка столкнулись с трехкратным ростом цен, а затем — дефицитом. Российская и китайская продукция не соответствовала требованиям качества.

Отечественное производство сварочной проволоки упиралось в три проблемы — это качество сырья, оборудования и технологий. В частности, был недоступен металл с нужными характеристиками, так как металлургическим холдингам специальные небольшие заказы на плавку были невыгодны. Но санкции заставили металлургов искать новые сегменты сбыта, к тому же, сам рынок проволоки с уходом импорта потенциально увеличился в разы, его объем составляет сегодня 9 тыс. тонн. Что касается технологии производства премиальной проволоки, то ее разработка процесс с непредсказуемым результатом, например, в Чехии он занял 20 лет.

Проект «Технорэда» и «Северстали» длился год. «Четыре месяца ушло на то, чтобы понять, можно ли в России в принципе делать хорошую проволоку», — говорит Артем Лукин, генеральный директор «Технорэда». В апреле 2023 года было получено несколько плавок сырья и конечный продукт, сегодня он уже сертифицирован и по ряду параметров — пределу прочности и пределу текучести — даже превосходит импортные аналоги.

Серийный выпуск стартует в сентябре, в 2024 году планируется выйти на объем 90-180 тонн в месяц и в дальнейшем его наращивать. Рассматривается два варианта организации производства — размещение заказа на сторонних мощностях и строительство собственного завода, в последнем случае потребуется 900 млн рублей инвестиций и два года.