Лукашенко заявил о готовности выступить посредником в случае переговоров между Москвой и Киевом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выйти на переговоры между Россией и Украиной пока возможно, и отметил, что сам готов стать посредником, если это сочтут нужным и Москва, и Киев.

«Если этого потребуют стороны — Россия и Украина, если они видят мою роль, я, конечно же, за это возьмусь, если они в этом не видят [необходимости], то этого не будет», — цитирует ТАСС главу государства, отвечавшего на вопрос журналистов о том, готов ли он стать посредником на возможных российско-украинских переговорах.

Белорусский лидер выразил уверенность в том, что хотя на данном этапе ситуация тупиковая, шанс «сесть за стол переговоров и договориться» сохраняется.

«Завтра может не быть такой возможности», — предупредил он.

Лукашенко также заявил, что Владимир Зеленский, воодушевленный обещаниями Запада, сейчас осознал, что не сможет победить в конфликте с Россией. «Он уже делает шаги, чтобы выйти из этого положения», — приводит слова президента Telegram-канал «Пул Первого».

По мнению Лукашенко, Киев, несмотря ни на что, все же стремится показать хоть какие-то результаты к предстоящему саммиту НАТО. «К 11 июля они должны что-то продемонстрировать», — сказал он.

Лукашенко отметил, что украинские власти «попробовали Россию на зуб, наступая в лоб».

«Не удалось. И не удастся», — заключил президент Белоруссии, добавив, что если киевский режим бросит в бой свои лучшие подразделения, Украина потеряет боеспособность окончательно.