Минобороны сообщило оперативные данные о ходе спецоперации

Министерство обороны России на брифинге 6 июля сообщило оперативные данные о ходе специальной военной операции, продолжающейся на Украине.

Согласно информации, которую озвучил представитель ведомства Игорь Конашенков, минувшей ночью ВС РФ нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и иностранных наёмников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства. Все назначенные объекты поражены – цель удара достигнута, стратегическим резервам противника нанесён существенный урон.

На Донецком направлении активными действиями обороняющихся подразделений «Южной» группировки ВС РФ успешно отражено девять атак противника в районах населённых пунктов Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Северное (ДНР) и Золотаревка (ЛНР). Западнее населённого пункта Клещеевка (ДНР) поражены скопления живой силы и техники ВСУ. Уничтожено до 385 боевиков, 8 автомобилей, 3 боевые бронированные машины, 2 гаубицы «Д-20», 2 самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и танк.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях действиями обороняющихся подразделений группировки «Восток» ВС РФ, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населённых пунктов Ровнополь, Макаровка, Новодонецкое и Урожайное (ДНР). В районах населенных пунктов Урожайное (ДНР) и Дорожнянка (Запорожская область) пресечена деятельность 2-х ДРГ. Уничтожено до 165 боевиков, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР «Stryker» производства США, 3 автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Cezar» французского производства и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Красно-Лиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр» ВС РФ, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены 4 атаки подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Ямполовка, Торское (ДНР) и Ковалевка (ЛНР) Луганской народной республики. В районах населённых пунктов Ямполовка, Торское (ДНР), Новоегоровка и Червоная Диброва (ЛНР) поражены скопления живой силы и техники ВСУ. В районах населённых пунктов Невское и Белогоровка (ЛНР) пресечена деятельность 2-х ДРГ. Потери ВСУ составили свыше 90 боевиков, 4 пикапа и 3 боевые бронированные машины.

На Купянском направлении действиями подразделений, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии «Западной» группировки ВС РФ отражена атака ВСУ в районе населённого пункта Новоселовское (ЛНР). Нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Новомлынск, Петропавловка, Тимковка, Берестовое (Харьковская область) и Стельмаховка (ЛНР). В районе населённого пункта Новоселовское (ЛНР) уничтожена ДРГ. Всего на данном направлении за сутки ликвидировано до 40 боевиков, 2 пикапа, 2 боевые бронированные машины и артиллерийская система М777 производства США.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВС РФ уничтожили до 130 боевиков, 8 автомобилей и самоходную гаубицу «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок ВС РФ нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 119-ти районах. В районах населённых пунктов Ступочки, Выемка и Звановка (ДНР) поражены 3 пункта управления 118-й бригады территориальной обороны, 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии.

Российские средства ПВО в районах населённых пунктов Новоандреевка и Георгиевка (ДНР) сбили 2 самолёта Су-25 воздушных сил Украины, перехватили 4 крылатые ракеты Storm Shadow и 4 снаряда РСЗО HIMARS, а также уничтожили 15 украинских БПЛА в районах населённых пунктов Кременная, Приволье (ЛНР), Александровка, Веселое, Ровнополь, Орлинское, Володино (ДНР), Днепрорудное, Чистополье (Запорожская области) и Константиновка (Херсонская область).

За всё время проведения СВО российские силы уничтожили 451 самолёт, 241 вертолёт, 4 908 БПЛА, 426 ЗРК, 10 547 танков и других боевых бронированных машин, 1 135 боевых машин РСЗО, 5 356 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 11 468 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 5 июля Минобороны сообщило, что за сутки на Запорожском Южно-Донецком направлении общие потери ВСУ составили свыше 300 боевиков, а на Донецком направлении – 290.