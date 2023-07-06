НАМИ закрыл сделку по покупке петербургского завода автомобильных сидений «Тойота Бошоку»

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ, находится в ведомстве Минпромторга) закрыло сделку по приобретению 100% долей завода автомобильных сидений «Тойота Бошоку» в Санкт-Петербурге.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу НАМИ и данные ЕГРЮЛ.

Уточняется, что сделка была заключена 26 июня, официально собственностью государства предприятие стало 4 июля.

Согласно данным системы «СПАРК», ООО «Тойота Бошоку» было зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2006-м, выручка предприятия по итогам прошлого года сократилась в 6,6 раза, до 1,5 млрд руб.; чистый убыток составил 2,3 млрд руб. против прибыли 1 млрд руб. годом ранее. Компания производила автомобильные сидения и детали интерьера для машин Toyota.

«ФГУП "НАМИ" совместно с Минпромторгом России проводят работу по возобновлению деятельности предприятия, что позволит использовать ресурсы компании для импортозамещения современных автомобильных компонентов», — рассказали в пресс-службе института.

Сумма сделки не раскрывается.

Японский автохолдинг Toyota Motor объявил о решении полностью закрыть сборочное предприятие в Санкт-Петербурге в сентябре 2022-го. Весной текущего года петербургский завод Toyota перешел в собственность НАМИ.