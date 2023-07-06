Нефтяным рынкам пообещали шок

Одним из неприятных последствий высоких учетных ставок для нефтяных рынков является резкий рост расходов на хранение нефти. Это вынуждает трейдеров, объяснила известный нефтяной аналитик Амрита Сен в Financial Times, как можно быстрее продавать нефть и как можно меньшее ее хранить в ожидании роста цен и более выгодной реализации.

«Это (дальнейший рост учетной ставки) будет для (нефтяного) рынка шоком,- предупреждает Амрита Сен,- и может привести в конце года к неожиданным действиям ОПЕК+».

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Сейчас сокращение запасов нефти сдерживает рост цен на нее, подчеркивает аналитик. Она прогнозирует постепенное снижение запасов нефти до самого низкого уровня за десятилетие, что может спровоцировать малоприятные сюрпризы на рынке.

Тенденция сокращения запасов нефти является результатом ужесточения монетарной политики Центробанков и, в первую очередь, американского – ФРС, который после июньской паузы готовится к очередному повышению учетной ставки. Кроме всего прочего, чем выше ставка, тем дороже для трейдеров хранить нефть.

«Для нефтеперерабатывающих (НПЗ) и торговых компаний резко растут расходы на хранение нефти в хранилищах и резервуарах,- пишет Сен.- Высокие ставки также увеличивают для них убытки в том случае, если спрос упадет, а они останутся с непроданной нефтью».

Подсчитано, что повышение учетной ставки Центробанками развитых стран на 1% приводит к снижению запасов нефти в среднем на 10 млн баррелей ежегодно. В 2000 году, например, ОПЕК тоже снизила добычу нефти, а США так же, как сейчас, долго повышали учетную ставку. В результате предложение нефти в развитых экономиках сократилось на 6%.

Амрита Сен считает, что сейчас сложилась схожая ситуация с тем лишь, правда, различием, что ФРС проводит сейчас гораздо более агрессивную монетарную политику, чем два десятилетия назад. Она прогнозирует снижение запасов нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) ниже среднего показателя за 2010-19 годы.

Кроме роста расходов на хранение, еще больше невыгодным делает хранение и бэквордация, ситуация на рынке фьючерсов, когда цены на нефть с немедленной поставкой превышают фьючерсные контракты, а цены на фьючерсы с ближними сроками превышают котировки дальних позиций.

«Рынок сейчас оказался на тонком льду»,- считает авторитетный нефтяной аналитик.

Она обратила внимание, что в Азии уже появились первые НПЗ, считающие, что сокращение запасов нефти зашло слишком далеко, и пытающиеся увеличить запасы за счет аравийской нефти несмотря на недавнее повышение цен.

Особенно низкие запасы нефти сейчас в США. Это объясняется тем, что правительство в прошлом году неоднократно выбрасывало на рынки нефть из Стратегического резерва нефти (SPR), чтобы снизить на нее цену.

«Все это сделает рынок к концу года уязвимым перед шоками и неожиданными решениями ОПЕК+,- предупреждает Амрита Сен.- Пора пристегивать ремни».