«Норникель» продал своего дистрибьютора в США американской TMP Metals Group

Российская металлургическая компания «Норникель» продала своего единственного американского дистрибьютора — Norilsk Nickel USA — местной TMP Metals Group.

Об этом сообщает пресс-служба «Норникеля».

«Эксклюзивная дистрибьюторская компания "Норникеля" по никелю, металлам платиновой группы и кобальту в Северной и Южной Америке была приобретена TMP Metals Group, Inc. за наличный расчет», — уточняется в сообщении. Сумма сделки при этом не раскрывается.

«Мы рассматриваем эту сделку как возможность оптимизировать наш глобальный дистрибьюторский бизнес и в то же время помочь наладить более устойчивый поток низкоуглеродистого никеля и палладия промышленным потребителям по всему региону», — приводятся в пресс-релизе слова вице-президента и руководителя блока по сбыту и коммерции компании Антона Берлина.

TMP, в свою очередь, станет благодаря сделке ведущим поставщиком критически важных металлов в Северной и Латинской Америке, отметил основатель и глава компании Реймонд Ф. Стэплс. Никель, платина и палладий являются ключевыми компонентами в производстве электромобилей, солнечных батарей и ветряных турбин.

Продажа собственного дистрибьютора снизит риски санкционного давления на «Норникель», поскольку поставки в США теперь будут идти через крупного американского партнера, пишет РБК со ссылкой на независимого промышленного эксперта Максима Шапошникова; в случае дальнейшего ужесточения ограничений металлы могут быть перенаправлены через цепочку трейдеров.

Отмечается, что на Norilsk Nickel USA приходилось 15% всей логистической и сбытовой деятельности «Норникеля». Теперь у российской компании остается три зарубежных сбытовых офиса: один находится в Швейцарии, еще два базируются в Китае.