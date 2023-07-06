Патрушев предупредил россиян о рисках заболеть лихорадкой из-за деятельности США

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил жителей нашей страны о высоких рисках заболеть разными видами лихорадок на фоне военно-биологической деятельности США вблизи границ РФ.

Об этом он заявил в Краснодаре на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности Южного федерального округа, передаёт РИА Новости.

«На фоне военно-биологической деятельности США вблизи российских границ, в том числе по созданию искусственных очагов возбудителей инфекционных заболеваний, высоки риски заболеваемости населения природно-очаговыми инфекциями, включая различные виды лихорадок», – пояснил секретарь Совбеза.

Как писал «Эксперт», ранее Патрушев предупреждал, что биологические программы Пентагона могут быть нацелены на создание опасных «расово-ориентированных» штаммов вирусов.

