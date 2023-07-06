Первый беспилотник в ритейле — пока под присмотром

X5 Group запустила регулярные беспилотные перевозки грузов внутри сети. Как сообщается в пресс-релизе, на первом этапе это будут маршруты на трассе М11 «Нева» Санкт-Петербург — Москва, соединяющие распределительные центры в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области («Перекресток», «Пятерочка», «Чижик»). Всего отправляется по одному автомобилю из Москвы и Санкт-Пебербурга в сутки.

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Напомним, что 14 июня по разрешению правительства стартовали автономные грузоперевозки на трассе М11, которые до 2024 года будут проходить в экспериментальном правовом режиме. В эксперименте участвуют компании КамАЗ, «СтарЛайн», «Глобалтрак лоджистик», «Магнит», «Газпромнефть-снабжение», ПЭК и оператор дороги «Автодор», «Сберавтотех».

Беспилотные перевозки X5 осуществляются на базе тягача KAMAZ-54901 с полуприцепом-рефрижератором. ПАО «КАМАЗ» было ключевым партнером ритейлера и в разработке беспилотных логистических коридоров, нормативных требований для проведения пилотного запуска, а также тестировании грузовиков. На отрезке протяженностью около 600 км тягач с полуприцепом будут двигаться без помощи водителя, после чего на специальном хабе будет производиться перецепка на обычный тягач для продолжения маршрута.

В кабине беспилотника находится инженер-испытатель, поскольку на некоторых участках нужно выполнить разворот, а это можно сделать только вручную. Информация о маршруте передаётся в главный офис «КамАЗа», где будут следить за испытанием.