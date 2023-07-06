«Поплавок подпрыгнул вверх»: Греф оценил нынешний курс рубля

Глава Сбера Герман Греф считает, что курс национальной российской валюты сейчас находится не на оптимальных уровнях, но предпосылок для экстремально низкого падения рубля, как это было в 2022 году, он не видит. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

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«Я не думаю, что курс сейчас находится на оптимальном уровне, я думаю, что все-таки он должен укрепиться, но он, конечно, не уйдет на экстремально низкие уровни, которые были в прошлом году. В России рыночный курс, и он похож на поплавок. Слава богу, что поплавок существует. Мы видим, какая проблема с экономиками стран, где пытаются вмешиваться в ценообразование. Этот поплавок сейчас подпрыгнул наверх», — заявил Греф.

Он выразил уверенность, что произойдет подстройка под новые реалии всех секторов экономики, и «наступит какая-то новая стабилизация». При этом глава крупнейшей российской кредитной организации добавил, что заложенный в макропрогноз Сбера курс доллара находится на уровне 75-78 рубля на конец года, и его пока никто не менял.

Ранее на этом же конгрессе глава Центробанка Эльвира Набиуллина призвала не строить теории заговора насчет курса рубля и не верить в то, что это «чуть ли не специальное ослабление, чтобы увеличить доходы бюджета». Надо, по ее словам, прежде всего смотреть на динамику внешней торговли. Глава ЦБ подчеркнула, что сейчас рисков финансовой стабильности нет, и вмешиваться в валютный рынок интервенциями регулятор не намерен.

