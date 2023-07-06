Пост гендиректора ЦМКБ «Алмаз» занял главный инженер предприятия

Главный инженер Центрального морского конструкторского бюро (ЦМКБ) «Алмаз» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) Константин Голубев назначен новым генеральным директором предприятия.

Как сообщили в пресс-службе ОСК, соответствующее решение 3 июля принял совет директоров ЦМКБ.

Голубев окончил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, проходил службу в ВМФ на офицерских должностях. «С 1997 года Константин Голубев работает в Центральном морском конструкторском бюро "Алмаз", где прошел трудовой путь от рядового работника до главного инженера ЦМКБ», — говорится в сообщении. Уточняется, что главным инженером ЦМКБ Голубев стал в октябре 2009 года.

ЦМКБ «Алмаз» занимается проектированием скоростных ударных и патрульных кораблей, катеров и судов специального назначения.