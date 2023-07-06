Прибыль банка «Открытие» в январе — июне составила около 30 млрд рублей

В первом полугодии 2023 года прибыль входящего в ВТБ банка «Открытие» составила по российский стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) 29,3 млрд руб.
Об этом рассказал глава финансовой организации Михаил Алексеев, передает ТАСС.
«Согласно предварительным данным отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета, активы банка "Открытие", который входит в группу ВТБ, за шесть месяцев 2023 года увеличились на 124 млрд рублей, или на 4%, достигнув 3,5 трлн рублей. С начала года банк заработал 29,3 млрд рублей чистой прибыли», — заявил Алексеев на площадке Финансового конгресса Банка России.
Уточняется, что общий объем средств частных клиентов и юрлиц у «Открытия» на 1 июля составил 2,5 трлн руб.; темпы кредитования продемонстрировали заметный рост по всем направлениям.
В первом полугодии банк выдал кредитов почти на 190 млрд руб., отметил топ-менеджер. По его словам, портфель автокредитов в январе — июне увеличился на 19%, портфель кредитных карт — на 24%; общий кредитный портфель у физлиц вырос на 8%, до 793 млрд руб., у юридических лиц — на 4% (1,6 трлн руб.) Объем кредитов, выданных МСП, составил 168 млрд руб.
Глава банка подчеркнул, что лояльность частных клиентов повысили стартовавшие в первом полугодии интеграционные процессы, такие как появление новых услуг и объединение банкоматных сетей с ВТБ и РНКБ.
По его словам, число частных вкладчиков банка к 1 июля превысило миллион, а объем их средств вырос на 4%, до 1,2 трлн руб. Алексеев добавил, что интеграция c ВТБ проходит в планируемые сроки, все связанные с ней процессы выстраиваются так, чтобы это было максимально удобно для клиентов.