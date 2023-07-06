Прибыль банка «Открытие» в январе — июне составила около 30 млрд рублей

В первом полугодии 2023 года прибыль входящего в ВТБ банка «Открытие» составила по российский стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) 29,3 млрд руб.

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Об этом рассказал глава финансовой организации Михаил Алексеев, передает ТАСС.

«Согласно предварительным данным отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета, активы банка "Открытие", который входит в группу ВТБ, за шесть месяцев 2023 года увеличились на 124 млрд рублей, или на 4%, достигнув 3,5 трлн рублей. С начала года банк заработал 29,3 млрд рублей чистой прибыли», — заявил Алексеев на площадке Финансового конгресса Банка России.

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Уточняется, что общий объем средств частных клиентов и юрлиц у «Открытия» на 1 июля составил 2,5 трлн руб.; темпы кредитования продемонстрировали заметный рост по всем направлениям.

В первом полугодии банк выдал кредитов почти на 190 млрд руб., отметил топ-менеджер. По его словам, портфель автокредитов в январе — июне увеличился на 19%, портфель кредитных карт — на 24%; общий кредитный портфель у физлиц вырос на 8%, до 793 млрд руб., у юридических лиц — на 4% (1,6 трлн руб.) Объем кредитов, выданных МСП, составил 168 млрд руб.

Глава банка подчеркнул, что лояльность частных клиентов повысили стартовавшие в первом полугодии интеграционные процессы, такие как появление новых услуг и объединение банкоматных сетей с ВТБ и РНКБ.

По его словам, число частных вкладчиков банка к 1 июля превысило миллион, а объем их средств вырос на 4%, до 1,2 трлн руб. Алексеев добавил, что интеграция c ВТБ проходит в планируемые сроки, все связанные с ней процессы выстраиваются так, чтобы это было максимально удобно для клиентов.