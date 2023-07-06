Противофаза: что рублю падение — то акциям рост

К открытию фондовой секции Московской биржи рубль, торги которым начинаются на 3 часа раньше, сумел упасть к доллару более чем на 2%. Неудивительно, что при таком фоне инвесторы с первых минут торгов бросились скупать акции экспортеров. Только за первый час торгов Индекс Мосбиржи вырос на 0,9%, обновив годовой максимум.

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Но к полудню «бычий» ажиотаж завершился — рынок опять-таки последовал за парой рубль/доллар. Выше отметки 93 руб. экспортеры снизили объемы покупки иностранной валюты, опасаясь, что у них будут трудности с продажей в России товаров по сильно выросшим ценам. В то же время благоприятным для себя курсом воспользовались экспортеры, увеличив продажу долларов и юаней.

Активизировались и валютные спекулянты. Пара доллар/рубль «проколола» линию сопротивления восходящего тренда, и теперь, по правилам технического анализа, нужно агрессивно продавать доллар против рубля.

Впрочем, в беседе с «Экспертом» некоторые трейдеры говорили, что боятся большими «плечами» покупать рубль, поскольку ситуация на валютном рынке близка к панической, и в любой момент курс может рвануть в сторону 100 руб. за доллар.

Но так или иначе, а рубль после более чем 3-процентных утренних потерь уже за час до окончания торгов вернулся к уровню вчерашнего закрытия. Менее половины осталось и от 1,1-процентного роста Индекса Мосбиржи в первые два часа торгов.

Из «голубых фишек» в лидерах роста были акции «Норникеля», которые выскочили из зоны поддержки 14,3—14,7 тыс. руб. Сегодня бумага подорожала на полтора процента и стоит около 15 тыс. руб. Сильное сопротивление лежит в 500 рублях выше, а преодолеть его будет очень сложно из-за явно проявляющейся тенденции падения цен на основную продукцию ГМК.

«Снижение промышленного и инвестиционного спроса на цветные металлы может помешать “Норникелю” распродать избыточные запасы готовой продукции, накопленные в прошлом году, что значительно ограничит свободный денежный поток, а, следовательно, и возможности компании по выплате дивидендов», — полагает аналитик инвесткомпании «Велес Капитал» Василий Данилов.

В лидерах же роста были акции «НоваТЭКа», подорожавшие на 2,7%. Эту бумагу инвесторы любят, но пока ее подорожание стоит рассматривать как технический отскок от сопротивления 1315 руб. При стоимости газа в Европе в $350 за тысячу кубометров «НоваТЭКу» будет сложно показать выдающиеся финансовые результаты, и пока остается уповать на жаркое лето и холодную зиму, которые вызовут рост потребления электроэнергии.

Как и опасались некоторые аналитики, неудачным для инвесторов стал выход в понедельник на биржу «СмартТехГрупп», владеющей микрофинансовой компанией CarMoney. На второй день торгов акции обвалились на 8,9%, вчера — на 4,4%, а сегодня еще почти на 7%. Аналитикам еще предстоит разобраться в причинах столь резко негативной динамики: была ли фундаментальная оценка компании искусственно завышена, или просто действующие акционеры выбросили на рынок слишком много дополнительных акций, стремясь от них побыстрее избавиться.

Вообще же опытные инвесторы не очень любят различные микрофинансовые организации и ломбарды, считая, что они наживаются на проблемах людей, выдавая деньги под грабительские проценты.

Нефть сегодня подешевела на 1,5% до $75,5 за баррель. Принципиально ситуация на нефтяном рынке не изменилась — котировки продолжают двигаться в диапазоне $72 —77 за баррель. Однако акции «Лукойла», «Роснефти» и «Газпромнефти» выросли на полпроцента и чуть более. Такое игнорирование падения цен на свою основную продукцию и укрепление рубля ближе к вечеру вызвано тем, что вчера Минфин объявил: на июль планируется резкое сокращение отставания сбора нефтегазовых доходов от плана.

Финансовое ведомство видит картину целиком, и такой прогноз говорит о том, что заработки нефтяников должны увеличиться.

В целом же ситуация на рынке акций принципиально не изменилась. По-прежнему единственным сильным драйвером роста Индекса Мосбиржи является девальвация российской валюты, повышающая рублевые доходы экспортеров. Но в ближайшие дни рубль с большей вероятностью немного подрастет, нежели продолжит движение к «сотне».