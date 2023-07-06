Роботы уже идут. Но они еще далеко

Появление новых типов роботов способно вывести российскую экономику на более высокий уровень, считает вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова, поскольку они будут способствовать росту производительности труда. На выездном заседании Всероссийского семейного совета в Санкт-Петербургской ТПП она заявила, что на 10 тыс. рабочих мест должно приходиться не меньше 134 роботов.

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По ее словам, появление в РФ новых «рабочих рук» в виде роботов не приведет к росту безработицы, а экономическая ситуация в стране улучшится. Для сравнения: сейчас в Японии на 10 тыс. рабочих мест уже приходится 850 роботов, а в Корее — 930.



«Бизнес говорит: "Я могу произвести в три раза больше, но некому работать". На 10 тыс. рабочих мест в России только шесть роботов. Показатель должен быть хотя бы среднемировой — 134 робота на 10 тысяч рабочих мест. У нас крайне низкая роботизация в основных отраслях — стройке, сельском хозяйстве, которые смогли выйти на новый уровень именно благодаря технике. Там комбайны появились другого уровня — вместо одного поля комбайнер за то же время может убрать 10 полей. Но это должно прийти в каждую сферу экономики. Если сконцентрируем усилия, примем реальную программу, через пять лет все может измениться, бизнес к этому готов», — передает ТАСС слова Дыбовой.

По ее словам, трудности испытывает и семейный бизнес, где также не хватает квалифицированных кадров и существуют проблемы с рынком сбыта. Решить их поможет единый федеральный проект, считает эксперт. И главную роль в реализации идеи сыграет финансовая поддержка государства.

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«Мы сторонники системного подхода. Нужен либо отдельный федеральный проект, либо государственная программа. Сейчас как главную цель предлагаем взять производственный бизнес и сконцентрировать на нем усилия государства. Мы уже сформулировали нашу позицию, есть поддержка региональных органов власти. По результатам совета в Петербурге на следующей неделе будет документ, который отправим в федеральные органы власти. Для производства нужна особая система мер поддержки — это и долгие кредиты, и промышленная ипотека, и специальные налоговые режимы. Сейчас важно сконцентрироваться и российскому производителю создать все условия», — добавила представитель ТПП РФ.

Не семейное дело. По крайней мере, пока

Роботизация несет огромную выгоду из-за автоматизации процессов, но компании испытывают трудности с тем, чтобы проводить роботизацию в крупных масштабах, отмечает Алексей Мостовщиков, член генерального совета, председатель подкомитета по цифровой экономике «Деловой России».

Тому есть несколько причин, говорит эксперт: высокая стоимость и долгосрочность эффекта. Из-за этого роботизируются далеко не все процессы, а только самые рутинизированные. Это тормозит процесс роботизации экономики, но по мере развития технологий, программного обеспечения, которое может привести к удешевлению внедрения роботов в производство, было бы логично ожидать активизации этого процесса», — полагает Мостовщиков.

«Я вполне разделяю точку зрения, что ситуация на рынке труда с приходом роботизированной техники улучшится, так как улучшится качество рабочих мест, снизится объем низкоквалифицированной тяжелой работы, на которую не хотят идти работать люди», — соглашается Вадим Ткаченко, юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube.

Сегодня, констатирует он, рынок труда переживает достаточно сильные — и нельзя сказать, что позитивные — изменения. Рабочих рук не хватает, кадровая проблема в подавляющем большинстве отраслей промышленности стоит очень остро. Роботы наверняка будут использоваться для выполнения рутинной и однообразной, достаточно тяжелой работы, простых действий. И это в самом деле не просто минимизирует брак, но в целом повысит качество всех производственных процессов на предприятиях и в отраслях.

«Впрочем, озвученные ТПП РФ пять лет — достаточно короткий срок, и вряд ли за это время ситуация кардинально изменится — если только точечно.

Роботизации сегодня в самом деле требуют множество отраслей, в первую очередь, сельское хозяйство и промышленные предприятия. Внедрение роботов в промышленности совершенно точно не приведет к проблемам у работоспособного населения с занятостью», — уверен Ткаченко.

Но все же, указывает он, большинство предприятий этих секторов экономики морально не готовы отказываться от людей. Это происходит по разным причинам: от финансовых (робот — как минимум пока — не будет стоить дешево) до недоверия к передовой технике. И уж тем более вряд ли роботы скоро придут в семейный бизнес. Скорее, роботизация будет происходить пока на передовых предприятиях, связанных с ИТ.

«Роботизация» равняется «конкурентоспособность»

Роботизация производств в рамках четвёртой промышленной революции — очевидный шаг не просто к повышению эффективности промышленности, но и вообще к сохранению конкурентоспособности промышленной продукции в современном мире, уверен менеджер по развитию бизнеса «ДиСи Инжиниринг» Владимир Бондаренко. Безусловно, признает он, трансформации многоступенчатых процессов, связанных друг с другом в сложную систему, требуют поддержки и регулирования со стороны государства, чтобы избежать монополизацию рынка, роста инфляции и безработицы.

При этом, говорит эксперт, только сами предприятия должны определять конкретный порядок внедрения роботизированных средств для своих производств, ориентируясь на индивидуальные особенности ситуации.

«Поэтому, на мой взгляд, наблюдаемый подход совершенно правильный: бизнес сообщает о своих потребностях, они анализируются экспертами торгово-промышленной палаты, на их основании конструируются конкретные, системные предложения правительству. Бизнесу нужна предсказуемость, и только государство в конечном итоге может, и должно такую предсказуемость обеспечивать», — отмечает Бондаренко.

С точки зрения доступности соответствующих технологий никаких проблем в перспективе ближайших нескольких лет не будет, полагает эксперт.

«Доступ к самым передовым технологиям сейчас активно закрывают санкциями, но для масштабного внедрения роботизации в промышленности достаточно и тех, что можно приобрести без особых проблем. Как мы видим на примере Ирана, в глобальной экономике невозможно абсолютно заблокировать доступ даже к очень чувствительным технологиям. Сроки в пять лет выглядят сжатыми, но реалистичными — в том случае, если правительству удастся разработать конкретные меры и приступить к их реализации в течение ближайшего года», — считает Владимир Бондаренко.

Так или иначе, но увеличение количества роботов в стране приведёт к повышению роста производительности труда, подтверждает руководитель коммуникационной группы «Влияние» Никита Донцов. Роботизация труда, уверен он, выведет экономические показатели на новый уровень, как с технологической, так и с экономической точки зрения.

Однако, уверен эксперт, нужно системно развивать это направление. Роботизация в различных сферах экономики направлена на повышение эффективности при меньших затратах, то есть важно не сокращение рабочих мест, а оптимизация этих мест для обеспечения более высокоинтеллектуальной работы, которую может выполнить только человеческий интеллект.