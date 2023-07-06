Россия и Китай заключат контракт по технологиям для СПГ

Российский НИПИ ПЕГАЗ, ведущий разработчик технологий сжижения природного газа, обсуждает контракт с китайским флагманом энергетической и нефтехимической инженерии Shanghai Hoto Engineering Inc. (HOTO) по реализации совместных проектов. Комплексные технологии придут на смену западным разработкам, покинувшим российский рынок.

В начале июля в Уфе прошла встреча руководства компаний, где обсуждались детали совместной работы. Вероятно, в серию будет запущена перспективная технология производства сжиженного природного газа MR-PEGAZ, которая предусматривает использование смешанного хладагента с тригенерационным предохлаждением технологических потоков. В отличие от уже представленных на рынке конкурентов, она позволяет снижать объем капитальных вложений и операционных расходов при производстве, уменьшить энергопотребление и в конечном счете снизить себестоимость продукции. Успешная реализация этого проекта позволит России укрепить позиции на международном рынке СПГ. Коммерческая часть гипотетической сделки не разглашается.

ООО НИПИ «ПЕГАЗ» — базирующаяся в г. Уфе технологическая инжиниринговая компания, выполняющая полный комплекс работ по проектированию и разработке, производству и поставке, наладке и вводу в эксплуатацию объектов добычи нефти и газа, транспортировки, переработки и хранения в нефтяной, газовой и химической отраслях промышленности, в рамках полного цикла реализации проектов. «ПЕГАЗ» является обладателем 300 патентов РФ. По итогам 2022 года выручка компании выросла на 54 % и составила 745 млн. руб.

Shanghai Hoto Engineering Inc. (HOTO) — китайская инжиниринговая компания, предоставляющая комплексные решения для проектирования, строительства, инноваций и развития энергетической и химической промышленности. Команда HOTO имеет опыт реализации крупномасштабных нефтеперерабатывающих и нефтехимических проектов, охватывающих различные сферы деятельности, включая консультирование, инжиниринг, EPC, PMC, EPC+F.