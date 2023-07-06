Россияне заняли у банков рекордную за все время наблюдений сумму

В июне российские банки выдали населению кредитов на 1,47 трлн рублей. Это на 5% или на 70,4 млрд рублей больше, чем в мае, и является рекордом за все время наблюдений (с декабря 2013 года), следует из экспресс-мониторинга Frank RG.

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По данным аналитиков, рост выдач был зафиксирован во всех сегментах кредитования (нецелевые кредиты, ипотека, автокредиты, POS-кредиты). Наибольший же темп продемонстрировали ипотека и автокредитование.

Так, объем выдач по ипотеке в июне составил 639,5 млрд рублей, что на 9,3% больше, чем в мае (585,2 млрд). После двухмесячного снижения среднего размера выдаваемого кредита, этот показатель вырос на 2,2% к маю, до 3,8 млн рублей. Количество выданных кредитов также увеличилось на 7%, до 168,2 тысяч.

Автокредитование продемонстрировало рост к маю на 8,2% и рекордный объем выдач за все время мониторинга в целом (128,1 млрд рублей). В июне банки выдали физлицам на 36,8% больше автокредитов, чем в докризисном июне 2021-го. Средний размер автокредита вырос на 29,8% до 1,49 млн рублей, а их количество — на 5% до 85,8 тысяч.

Объем экспресс-займов, выданных в точках продаж (POS-кредиты), в июне увеличился на 4,2% и достиг 37,7 млрд рублей. Средний чек вырос на 0,7%, до 32,8 тыс. рублей, а количество займов — на 3,5%, до 1,15 млн.

Нецелевых кредитов (наличными) банки выдали на 666,8 млрд рублей, что на 0,8% больше, чем в мае (661,8 млрд). Средний размер такого кредита вырос до 210 тыс. рублей (+3,9% к маю), при этом количество кредитов упало до 3,17 млн единиц (-3,1% к маю).

