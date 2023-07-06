Конституционный суд Германии заблокировал закон о запрете газового отопления зданий

7 июля депутаты бундестага, нижней палаты парламента ФРГ, должны были голосовать по закону об энергоснабжении зданий, запрещающему с 1 января 2024 года установку в зданиях новых систем газового отопления и отопления на мазуте. Закон вызвал очень большие дебаты в Германии и считается правительством главным средством выполнения задачи по снижению вредных выбросов. Закон об энергоснабжении зданий активно лоббировался кабинетом Шольца, поэтому решение Конституционного суда ФРГ, крайне редко вмешивающегося в законотворчество, о переносе голосования законодателей по этому очень спорному закону стало очередной пощечиной правящей коалиции, пытающейся законодательно запретить применение для отопления зданий и сооружений ископаемых видов топлива, к которым относится не только нефть с углем, но и газ.

Федеральное правительство ФРГ очень хотело провести закон через парламент до ухода депутатов в летний отпуск, но члены главного в Германии суда считают, что у законодателей было недостаточно времени для тщательного изучения всех аспектов и нюансов этого очень важного закона. Поэтому Конституционный суд удовлетворил петицию одного из членов главной оппозиционной партии – Христианско-демократического союза (CDU), требовавшего отменить назначенное на пятницу голосование.

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Очевидно, голосование пройдет теперь уже осенью. Несмотря на то, что скорее всего с 1 января следующего года в Германии все же запретят установку теплового оборудования для обогрева зданий и сооружений, работающего на ископаемых видах топлива, отмена пятничного голосования стала персональной пощечиной главному стороннику закона об энергоснабжении зданий, министру экономики ФРГ Роберту Хабеку, являющемуся также вице-канцлером и отвечающему и за энергетику. Хабек, напомним, состоит в партии «зеленых», особенно энергично выступающей за декарбонизацию немецкой энергетики и всей экономики. Хабека много месяцев нещадно критиковали за этот закон, который издание Bild назвало «обогревающий молот Хабека».

«Решение суда показывает, что нельзя защищать климат при помощи лома,- прокомментировал отмену голосования лидер CDU Фридрих Мерц,- и что для этого необходимо самое тщательное изучение в бундестаге. Олафу Шольцу и его правительству следует воспользоваться паузой для того, чтобы еще раз все хорошо обдумать».

К слову, недовольство немцев новым законом стало одной из причин недавнего резкого роста влияния и авторитета ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD), самого, пожалуй, энергичного противника закона. В последние недели AfD в нескольких опросах общественного мнения обошла по популярности социал-демократов Шольца (SPD). Сейчас она уступает только консервативному блоку CDU/CSU. Зеленые в рейтингах на четвертом месте.

«Попытка коалиции протолкнуть (через бундестаг) совсем сырого закона при помощи лома является вопиющим пренебрежением парламента и его прав»,- прокомментировали решение Конституционного суда лидеры AfD Алиса Видель и Тино Хрупалла, которые призывают к полному отзыву закона об энергоснабжении зданий из бундестага.

Сегодня утром представители трех правящих партий встретились для обсуждения дальнейших действий. Одним из них может, к примеру, стать созыв дополнительного заседания нижней палаты парламента ФРГ, о чем, кстати, упоминалось и в вердикте суда. В противном случае принятие закона откладывается как минимум до сентября, когда законодатели вновь приступят к работе.

Сторонники закона об энергоснабжении зданий, запрещающего с 2024 года установку новых бойлеров, работающих на ископаемых видах топлива, считают, что Германия должна во что бы то ни стало выполнить к 2030 году задачу об уменьшении на две трети (по сравнению с 1990 годом) выбросов двуокиси углерода в атмосферу. Противники отвечают, что сокращение выбросов запланировано чересчур сильное и что оно очень сильно ударит по бедным семьям.

Закон об энергоснабжении зданий разделил не только немецкое общество, но и правящую коалицию. Больше всего спорили зеленые и свободные демократы, тоже входящие в правящую коалицию. После долгих споров правящие партии все же согласовали его в июне после смягчения некоторых пунктов. Так что у законодателей не было для ознакомления и обсуждения даже минимальных 14 дней.