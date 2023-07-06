Структура российского автомобильного рынка кардинально поменялась

Как следует из данных, представленных Ассоциацией европейского бизнеса, по итогам продаж автомобилей в январе — июне этого года, российский авторынок сменил вектор. Место производителей из недружественных стран заняли китайские автоконцерны. Отметим, что в отличие от «Автостата», в основе статистики которого данные о регистрации машин в ГИБДД, АЕБ считает отгрузку автомобилей дилеров.

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По данным Ассоциации, продажи машин увеличились на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 428 308 шт. Из них Lada Granta 98 113 шт., обе «Нивы» в сумме дали 38 160. Таким образом первые два места с большим отрывом от конкурентов за тольяттинскими машинами.

Vesta занимает 13-ю позицию с 5290 машин (напомним, выпуск модели возобновился после более чем годичного перерыва в середине мая) и УАЗ Патриот на 17 месте с 4101 отгруженными дилерам машины. Из «недружественных» стран в топ-25 только Kia Sportage - она на 22 месте, 1889 шт. Остальные позиции в топ-25 у китайских машин. Самый продаваемый китайский автомобиль Tiggo 7 PRO — 20 894 шт. более, чем четырехкратный рост продаж относительно аналогичного периода прошлого года.

Количественно налицо восстановление с низкой базы. Некоторые эксперты, в частности, председатель комитета автопроизводителей Алексей Калицев, прогнозируют рост рынка к концу года до миллиона шт. — впрочем, падение курса рубля к иностранным валютам может сильно остудить и рынок, и оптимизм экспертов.