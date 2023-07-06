Тайский бат: не умираю, но не сдаюсь

На прошлой неделе из-за политической и экономической неопределенности тайский бат упал до минимума с ноября прошлого года. Полоса семимесячного падения подорвала доверие инвесторов к этой валюте.

Ситуацию не может исправить даже Банк Таиланда, который заявил о намерении смягчить монетарную политику. Впрочем, на большое снижение ставок он пойти не сможет, особенно в свете их повышения мировыми центробанками.

Падение бата обострило и без того непростую политическую обстановку. Оно ставит под сомнение способность ведущего кандидата на пост премьер-министра получить достаточное количество голосов и занять эту позицию. А если в стране не будет сформировано новое правительство, политический коллапс сохранится — как и проблемы национальной валюты. Получается замкнутый круг, вырваться из которого будет очень непросто.

Элвин Тан, руководитель отдела азиатской валютной стратегии RBC Capital Markets, выразил в интервью Reuters скептицизм по поводу способности коалиции «Движение вперед» набрать необходимые голоса для формирования нового правительства. На этом фоне Банк Таиланда (BoT) объявил о намерениях смягчить валютное регулирование во второй половине года, что направлено на стимулирование оттока капитала, поскольку бат демонстрирует сильную волатильность. Стоимость валюты уже снизилась на 2,2% только в этом году.

«Я не думаю, что решение Банка Таиланда окажет большое влияние на бат, учитывая, что низкие по сравнению с аналогичными показателями в регионе процентные ставки означают, что возможность влияния на ситуацию невысока», — заявил Bloomberg Гэлвин Чиа, валютный стратег развивающихся рынков Natwest Markets в Сингапуре.

По мнению некоторых аналитиков — например, Goldman Sachs Group Inc. — дальнейшие риски связаны с Китаем и его валютой.

Чиа тоже отмечает, что Китай является крупнейшим торговым партнером Таиланда и был крупнейшим поставщиком туристов. В результате бат довольно чувствителен к значительным колебаниям курса юаня, который привязан к доллару. Курс USD/THB вырос на 0,1400, или на 0,40%, до 35,1400 в четверг, 6 июля, по сравнению с 35,0000 во время предыдущей торговой сессии.

Устойчивость — сестра выживания

Курс тайского бата в паре с долларом остается в фундаментально слабой позиции, прокомментировали «Эксперту» аналитики FinExpert. Это связано с отсутствием в Азии уверенно положительного импульса роста экономик. 20% экономики Таиланда — туризм и сфера обслуживания. Слабый бат позволяет сделать туризм более выгодным и привлечь больший турпоток.

С другой стороны, ЦБ Таиланда может повысить процентную ставку (до следующего заседания еще месяц), и ситуация, особенно в свете политики мировых ЦБ, вполне может измениться. Сейчас ставка в стране составляет 2% и в августе может подняться дополнительно. Это — фактор поддержки для бата. Но все же Таиланду в текущих условиях выгоднее делать свою валюту слабее, чем ранее, считают в FinExpert.

За последние 10 лет тайский бат (THB) обесценился к доллару (USD) на 12,5%, подсчитал финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. А с начала года он потерял к «американцу» 1,5%. Текущий курс валютной пары USD/THB составляет 35,145 бат. Как отмечает аналитик, за последние 10 лет волатильность пары от пиковых значений составила 34,3% (29,480–38,463), и движение котировок находится в широком боковике, где отсутствует явный восходящий или нисходящий тренд.

Текущие значения таиландской валюты соответствуют курсу 2022, 2016 и 2015 годов, указывает Чеврычкин. При конвертации в российскую валюту, 1 бат равен 2,56 рубля. За последние 10 лет российский рубль обесценился к бату почти в 2,5 раза — до февраля 2009 года 1 таиландский бат оценивался ниже 1 рубля.

«Интересной особенностью для туристов, которые планируют полететь Таиланд, является то, что крупные купюры считаются более интересными и местные обменные пункты могут предложить более выгодный курс за 100- и 50-долларовые банкноты. Но конвертировать рубль в Таиланде не всегда получается по выгодному курсу», — рассказывает Чеврычкин.

Относительную стабильность таиландской валюты обеспечивают несколько факторов. Первый, по словам аналитика, — экономический рост. ВВП, например, вырос за I кв. 2023 года на 1,9%. В рейтинге стран по паритету покупательной способности Таиланд, по итогам 2022 года, занял 23 место, обогнав такие страны, как Нидерланды (27 место), ОАЭ (34 место) и Швейцарию (35 место).

Банк Таиланда контролирует курс национальной валюты и обеспечивает устойчивость финансовой системы. Ключевая процентная ставка сейчас составляет 2% (+1,5 за год). Уровень инфляции в стране умеренный (6,1% за 2022 год). А за последние 25 лет инфляция находится в диапазоне от -0,9 до 8%.

«Технический анализ ценового графика USDTHB указывает на возможное укрепление таиландской валюты до зоны поддержки 32,6–33,5 бат (+4,5–+7% от текущих значений). Попытки в конце прошлого месяца пройти уровень сопротивления 35,4 бат не увенчались успехом. Технический индикатор RSI на всех временных интервалах указывает на отсутствие перекупленности или перепроданности актива», — заключает Сергей Чеврычкин.