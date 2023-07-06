ЦБ резко повысил курсы доллара и евро

Банк России установил на 7 июля официальный курс доллара на уровне 92,5695 рубля, курс евро — на уровне 100,7163 рубля, юаня — 12,7551 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

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По сравнению с официальным курсом, определенным на 6 июля, курс доллара повышен на 2,2 рубля (с 90,3380), евро — на 2,3 рубля (с 98,4144), юаня — на 31 копейку (с 12,4484).

Регулятор также повысил учетные цены на драгоценные металлы: на золото ― до 5 728,10 руб./грамм (с 5 599,02 рублей); на серебро ― до 67,89 руб./грамм (с 66,82); на платину ― до 2 729,15 руб./грамм (с 2 666,27), на палладий ― до 3 708,32 руб./грамм (с 3 604,40).

Ранее, выступая на Финансовом конгрессе Банка России, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что динамика курса рубля сейчас несет проинфляционные риски, и регулятор будет это учитывать в решениях по ключевой ставке.

«Плавающий курс под влиянием внешней торговли меняется. У нас есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний — это наши свопы. Но плавающий курс — это благо, которое позволяет эти внешние изменения, внешние шоки легче абсорбировать экономике РФ», — сообщила Набиуллина.