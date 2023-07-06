Цены на зарубежные туры за неделю подскочили на 10-12%

С начала прошлой недели на фоне ослабления рубля стоимость туров за рубеж выросла в среднем на 10–12%, сообщила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин подтвердил эти данные, не исключив при этом отскок цен при стабилизации курса.

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«Сейчас "пробит" психологический барьер — евро больше 100 рублей. Мы мониторим, как это отразится на спросе. Сейчас стоимость туров подорожала пропорционально курсу по сравнению с началом прошлой недели в среднем на 10–12%», — сообщила Ломидзе.

По данным АТОР, самыми популярными зарубежными направлениями у туроператоров с мая по октябрь являются Турция, Абхазия и ОАЭ. Спада бронирований пока не наблюдается, не было даже небольших провалов, уточнила Ломидзе.

Вице-президент Российского союза туриндустрии считает, что делать прогнозы пока рано, но если динамика сохранится, заграничные путешествия подорожают на 10–15% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом, по словам руководителя Space Travel Артура Мурадяна, сами туры «не сказать, чтобы дорожают, а вот в пересчете на рубли растут как на дрожжах».

По данным Дмитрия Горина, на стоимость туров во многом влияет цена международных перелетов: доля авиаперевозки в турпакете составляет от 50 до 70%. Он отметил, что благодаря увеличению количества рейсов и открытия ряда направлений, средний чек международного авиабилета в этом году снизился на 23%.