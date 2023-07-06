Турецкие бренды атакуют российскую розницу

11 новых брендов, по данным компании NF Group, вышло в первом полугодии на российский рынок, 7 из них – турецкие, которые в основном торгуют одеждой и обувью. И пока не оправдываются ожидания по выходу на российский рынок иранских и китайских брендов.

Вместе с тем запустившие свои магазины иностранные компании сообщают, что пока не будут торопиться с открытием большого количества новых магазинов в течение полугода для того, чтобы оценить потенциальный спрос и возможную выручку торговых точек.

Рискнем предположить, что первые несколько месяцев работы турецких компаний на российском рынке показали, что их ассортимент не совсем устраивает российского покупателя: попытка оптимизировать собственные издержки, связанные с открытием на новом рынке, логистикой и продвижением, попытка имитировать ассортимент и подходы западных международных брендов, а также отсутствие у новых розничных игроков большого глобального опыта в самостоятельной торговле, привело к появлению на российском рынке, мягко говоря, не очень привлекательного ассортимента. Очередей в примерочных, как и большого количества покупателей, в новых магазинах нет. Поэтому у российских одежных компаний сохраняется большой шанс нарастить мускулы и наконец-то стать хозяевами на своем локальном рынке.