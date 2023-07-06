В июне экономическая активность выросла во всех отраслях, кроме одной

Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, в июне был на 9,5% выше среднего уровня I квартала. Рост поступлений наблюдался во всех укрупненных группах отраслей, более всего — в ориентированных на внешний рынок и государственное потребление. Лишь в отраслях, рассчитанных на инвестиционный спрос, наблюдалось снижение объема входящих финансовых потоков, следует из мониторинга, опубликованного на сайте ЦБ.

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«В июне продолжился рост экономической активности, о чем свидетельствует динамика финансовых потоков. Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за июнь 2023 года был выше среднего уровня I квартала 2023 года на 9,5%. Без учета добычи, нефтепродуктов и государственного управления увеличение объема поступлений было незначительным и составило 1,4%», — сообщили в ЦБ.

В отраслях, ориентированных на внешний спрос, объем входящих платежей был на 14,4% выше, чем в I квартале, в основном благодаря добыче нефти и газа, а также нефтепереработке. Сдерживали динамику производство прочих транспортных средств, оборудования и металлических изделий.

В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, финансовые потоки выросли на 5,4%. Среди драйверов роста: операции с недвижимым имуществом, розничная торговля, предоставление питания и напитков. В отраслях, рассчитанных на промежуточное потребление, прирост на 5,7% был обеспечен в основном за счет добычи нефти и газа и операций с недвижимым имуществом.

Объем входящих финансовых потоков снизился лишь в отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос (-1,1%). Основной негативный вклад внесли научные исследования и разработки. Замедление также наблюдалось в электронике. Положительная динамика зафиксирована только в строительстве зданий.

«Во всех федеральных округах продолжился рост входящих платежей в торговле. Также в июне во всех федеральных округах наблюдался рост в деятельности гостиниц и общественного питания», — добавили в ЦБ.

