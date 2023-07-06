В Кремле заявили, что поставки Западом оружия Украине не повлияют на исход СВО

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами прокомментировали западные поставки оружия Украине.

По словам представителя Кремля, это никак не повлияют на исход специальной военной операции, что уже сейчас подтверждает ситуация на фронте, передаёт РИА Новости.

«Принципиально всё эти обсуждения и результаты этих обсуждений никоим образом не способны повлиять на исход СВО. И нынешняя ситуация на фронте более чем красноречиво это подтверждает», – заявил пресс-секретарь российского лидера, комментируя приезд президента Украины Владимира Зеленского в Болгарию, где будет обсуждаться вопрос поставки вооружений.

Как писал «Эксперт», ранее Песков обращал внимание на то, что уровень тактико-технических характеристик поставляемых на Украину вооружений западными странами повышается.

