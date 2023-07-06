В Raiffeisen Bank International рассказали о разногласиях с ЕЦБ по срокам ухода из России

Крупнейший западный банк в РФ, австрийская группа Raiffeisen Bank International, которая к сентябрю должна отделить свой российский бизнес из-за давления со стороны европейских регуляторов и Вашингтона, сопротивляется этому в надежде, что украинский конфликт и связанный с ним кризис в скором времени завершатся.
Об этом пишет Reuters. Несмотря на то, что Австрия публично поддерживает Украину, ряд чиновников заявили агентству, что они идут на разрыв десятилетних связей с Россией с огромным сожалением, рассчитывая на то, что отношения будут восстановлены.
По данным источников агентства, австрийские официальные лица всеми путями усиливают защиту RBI в Европе и США, указывая на несправедливое отношение к группе.
Отмечается, что RBI до сих не представила план по отделению российской структуры надзорным органам Европейского центробанка (ЕЦБ), что делает уход группы из страны к сентябрю маловероятным.
Кроме того, для ухода из России потребуется одобрение Центробанка РФ, Минфина и, в случае продажи, президента РФ Владимира Путина, напоминают авторы материала.
По словам представителя RBI, компания по-прежнему намерена сократить свой российский бизнес, однако низкие темпы работы в этом направлении привели к разногласиям с ЕЦБ, который настойчиво требует, чтобы банк наряду с другими кредитными организациями, такими как UniCredit, покинули Россию.
Сообщается, что ЕЦБ призвал группу не выплачивать дивиденды в этом году из-за своих опасений по поводу ситуации в России. RBI также рассматривает продажу в качестве альтернативы для высвобождения капитала в размере до 4 млрд евро, связанного с прибыльным российским подразделением, но в настоящий момент неопределенность из-за событий прошлого месяца, в том числе попытки мятежа, затрудняет поиски покупателей, сообщает агентство.
Райффайзенбанк — дочерняя структура Raiffeisen Bank International AG — работает в РФ с 1996 года. В марте министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил, что RBI должен принимать решение относительно продолжения деятельности в России в условиях санкций самостоятельно.