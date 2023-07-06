В Raiffeisen Bank International рассказали о разногласиях с ЕЦБ по срокам ухода из России

Крупнейший западный банк в РФ, австрийская группа Raiffeisen Bank International, которая к сентябрю должна отделить свой российский бизнес из-за давления со стороны европейских регуляторов и Вашингтона, сопротивляется этому в надежде, что украинский конфликт и связанный с ним кризис в скором времени завершатся.

Об этом пишет Reuters. Несмотря на то, что Австрия публично поддерживает Украину, ряд чиновников заявили агентству, что они идут на разрыв десятилетних связей с Россией с огромным сожалением, рассчитывая на то, что отношения будут восстановлены.