В США заявили, что один из союзников Украины нанёс Киеву удар в спину

Израиль – один из союзников Украины – отказывается отправлять в «незалежную» современное вооружение, нанеся тем самым удар в спину Киева.

Об этом говорится в статье американского издания 19FortyFive. Авторы публикации напомнили, что с начала украинского конфликта США и другие члены НАТО поставили множество современных вооружений Украине, однако Израиль этого делать не стал.

«Несмотря на просьбы президента Украины Владимира Зеленского отправить оружие киевскому режиму, Иерусалим отказывается это сделать, поскольку он обеспокоен тем, что уничтоженное или захваченное вооружение может оказаться в руках противников страны», – пишет 19FortyFive.

Как ранее писал «Эксперт», премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не передаст Украине систему противовоздушной обороны «Железный купол», поскольку опасается, что та попадет в руки Ирана.

«У нас есть опасения, которых, я думаю, нет у кого-то из западных союзников, – подчеркнул он. – Если система “Железный купол” попадет в руки Ирана, миллионы израильтян останутся беззащитными и окажутся под угрозой».

