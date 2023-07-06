В ЦБ рассказали, когда цифровой рубль станет доступен для граждан

Первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова рассказала, когда россияне получат возможность использовать цифровой рубль.

«Думаю, что все россияне смогут иметь возможность открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025–2027 года», — заявила Скоробогатова в интервью Forbes. Она добавила, что полномасштабное внедрение такого инструмента — «процесс на несколько лет, и нет никакой необходимости делать его быстрее».

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По словам зампреда ЦБ, «этот и следующий год мы точно будем жить с цифровым рублем в режиме пилотирования, с очень ограниченным количеством клиентов и операций». Она пояснила, что цифровой рубль должен стать средством для платежей и переводов по более выгодным тарифам; для сбережений он не предназначен: процент на остатки на кошельке ЦБ начислять не будет; выдача кредита в цифровом рубле также будет недоступна.

В текущем году Банк России должен начать тестирование цифрового рубля на реальных клиентах; ожидается принятие соответствующего законопроекта, к настоящему моменту он одобрен в первом чтении.