США втайне выражали недовольство из-за подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», совершенного при вероятном участии Украины.

Статья по теме: Теракт ценой в полтора триллиона долларов

Как пишет Newsweek со ссылкой на высокопоставленного сотрудника американской военной разведки, Белый дом «тайно выразил правительству Зеленского свое недовольство» по поводу в совершенных в сентябре 2022 года диверсий, однако за этим последовали другие инциденты, в том числе атака БПЛА на Кремль.

Отмечается, что информированность Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США относительно планов Киева и в то же время попытки Вашингтона следовать «тайному соглашению с Москвой» в связи с опасениями эскалации конфликта вызывает вопросы.

Статья по теме: Трамп фактически признал причастность США к подрыву «Северных потоков»

В целом, как пишет издание, ЦРУ активно участвует в украинском конфликте и выступает в качестве основного «шпиона, переговорщика, поставщика, разведчика». По мнению журнала, большая часть того, что Вашингтон делает для помощи Киеву, держится в секрете.

Подрыв газовых магистралей «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошел 26 сентября прошлого года. Западные СМИ указывали на то, что осведомленная о возможных планах Киева ЦРУ призывала украинскую сторону не взрывать трубопроводы. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем расследовании заявил, что взрывчатку на газопроводах установили американские водолазы, а позже ее активировали норвежцы.