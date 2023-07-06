Владислав Овчинский: 8 московских промышленников поедут с бизнес-миссией в Белоруссию

Восемь промышленников из Москвы посетят Минск и Гомель в рамках выездной бизнес-миссии в Белоруссию, которая пройдет с 11 по 13 июля. Об этом сообщил 6 руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Центр "Моспром" организует 80 целевых встреч с 45 профильными белорусскими ведомствами и бизнес-структурами, с предприятиями промышленного сектора, ретейлерами и дистрибьюторами. Это поможет столичным компаниям найти новых партнеров для поставки продукции на зарубежный рынок», — сказал Владислав Овчинский.

В бизнес-миссии примут участие промышленники, выпускающие оборудование для автоматизации телефонии, 3D-принтеры, бронированные автомобили для перевозки ценных грузов, литий-ионные аккумуляторы и другую продукцию.

По словам директора ООО «КлинПауэр» Маргариты Щегловой, компания решила принять участие в бизнес-миссии, чтобы расширить географию поставок своей продукции. «Такое мероприятие поможет нам лучше узнать этот рынок, учесть все потребности различных отраслей, где могут быть использованы тяговые литий-ионные аккумуляторные батареи», – отметила она.

Другой промышленник, управляющий директор АО «САГА Технологии» Тимур Тургенбаев рассказал, что компания представим байерам свою продукцию. «Отдельное внимание мы бы хотели уделить четырехосевым учебным роботам, которые разработаны и произведены в России. Уверены, что наше оборудование может быть востребовано на белорусском рынке и надеемся на результативное завершение бизнес-миссии», — сказал он.

Напомним, организатор бизнес-миссии, центр «Моспром» занимается индивидуальной поддержкой экспортеров столицы. Так, его специалисты анализируют целевые рынки и проводят индивидуальную аналитику для них, чтобы помочь промышленникам определить стратегию выхода на иностранные рынки. А в рамках байерской программы «Моспром» бесплатно помогает промышленникам столицы найти контрагентов, провести переговоры с потенциальными партнерами, принять участие в международных выставках и бизнес-миссиях. На данный момент специалисты центра работают над тем, чтобы помочь московским промышленникам переориентировать экспортные потоки на рынки Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.