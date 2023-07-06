Главный врач Запорожского областного центра по оказанию наркологической и психиатрической помощи Алена Дихтярь раскрыла страшную правду об украинской армии.

По данным специалиста, в неё призывают, а также принимают на контрактную службу людей с сильной наркотической зависимостью, передаёт РИА Новости.

Как утверждает врач, в областной картотеке имеется достаточное количество документации, в которой отмечаются случаи наркотической зависимости, как среди служащих ВСУ, так и среди военнослужащих добровольческих националистических батальонов.

«В ряде случаев социальный анамнез тоже был печален: некоторые из них ранее отбывали наказание в местах лишения свободы, в связи с чем не проходили срочную службу, а далее без проблем поступали на контрактную», – заявила Дихтярь.

Кроме того, она рассказал, что известны случаи, когда военнослужащих доставляли в больницы с острыми психозами на фоне приёма наркотических препаратов.

«В дальнейшем выяснялось от самих пациентов и их родственников, что многие у них "на системе" и достать наркотик в расположении части не было проблемой, кто-то туда уже пришёл с зависимостью, кто-то впервые попробовал наркотик на службе», – резюмировала главврач Запорожского областного центра по оказанию наркологической и психиатрической помощи.

Как ранее писал «Эксперт», по данным Юрия Бардаша – известного украинского продюсера и музыканта – президент Украины Владимира Зеленский наркоман, которого медикаментозно поддерживают врачи, чтобы тот не умер.