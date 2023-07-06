ВСУ атакуют саммит НАТО из последних сил

На этой неделе ВСУ несут большие потери ради того, чтобы отрапортовать о захвате очередной пустующей деревни или, по словам генерал-лейтенанта Евгения Бужинского, «даже пня». Но не исключено, что эти действия являются не просто психологическим, а еще и отвлекающим маневром перед «генеральным сражением» накануне саммита НАТО.

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За последние несколько дней командование ВСУ сообщило гражданам Украины и Западу об освобождении более чем 40 населенных пунктов. МО РФ не опровергает эти отчеты Киева. Согласно ежедневным сводкам российского ведомства, украинская армия теряет свыше 600 солдат ежедневно. Эти данные собираются, в основном, при помощи дронов, которые фиксируют оставшиеся в «серой зоне» (на никому не подконтрольной территории) тела.

«Освобожденные» ВСУ населенные пункты, находящиеся в «серой» зоне, российская сторона называет нарицательно «пятихатками» — в честь первой такой деревни — Пятихатки, взятие которой Киев отметил торжествами, похожими на национальный праздник.

Смерть за «пятихатки»

«Пятихаток» в серой зоне многие сотни. В среду в этой роли выступила, к примеру, Клещеевка. «Пятихатки» — это заброшенные населенные пункты, которые не имеют стратегического значения, и поэтому никем не контролируются. Бойцы ВСУ входят в такой безлюдный поселок, не встречая никакого сопротивления, устанавливают флаг, делают селфи, эта информация транслируется по киевскому телевидению. После чего, располагая всей необходимой информацией, артиллерия и ВКС России наносят удар по живой силе врага в этих пунктах. Тех, кого не накрыло ударом, подчищают дежурящие в серой зоне спецназовцы. В основном, это «ахматовцы» и «музыканты», которые вопреки бытующему заблуждению, боевых позиций не покидали. В мятеже, напомним, передовые подразделения «Вагнера» не участвовали.

«Киеву нужны хоть какие-то победы, кусочек земли, какой-нибудь пень захватили — надо отрапортовать, что захватили пень. А если уж брошенную деревню заняли, то это вообще виктория. Любое захваченное дерево для них сейчас — успех. И не важно им, какой ценой это добыто», — сказал «Эксперту» генерал-лейтенант, руководитель Центра политико-военных исследований ФМП МГУ Евгений Бужинский.

В отличие от первых недель украинского контрнаступления, когда количество прямых боестолкновений между войсками ВСУ и МО РФ могло превышать тридцать за сутки, в последние дни таких боев мало или нет совсем. Об этом говорит и практическое отсутствие безвозвратных потерь с нашей стороны. Данные о наших потерях оглашаются нерегулярно: в последний раз Сергей Шойгу делал сообщение на эту тему более трех недель назад, после чего было отдельно заявлено о погибших 24 июня летчиках, но о полученных похоронках сразу становится известно через социальные службы России, и в последние дни похоронок не было. Оговоримся, что информацией за текущие сутки мы располагать не можем. Тем более, что ВСУ в любой момент способны перейти в режим реального боя, о чем мы скажем ниже, и тогда потери станут, к сожалению, неизбежны.

«Очень важно, что именно наши недруги, американские военные эксперты отмечают: российская армия сейчас по характеру ведения боевых действий воюет по-западному, то есть не жалеет снарядов, но бережет своих солдат, личный состав, — сказал «Эксперту» доктор военных наук Константин Сивков. — А ВСУ действуют с точностью до наоборот и укладывают дорогу трупами украинских бойцов.»

По словам аналитика, есть вероятность, что накануне саммита НАТО в Вильнюсе (он открывается во вторник 11 июля) Киев предпримет масштабное наступление, задействовав несколько бригад, хорошо укомплектованных военной техникой. Вероятные направления — Артемовское или многострадальный Времьевский выступ.



«Но пока ВСУ просто кладут живую силу ради информационного шума. Бойцы берут пустующую деревню, потом их там уничтожают, остальные убегают. Выжившие подразделения пополняются живой силой, опять берут эту деревню, или соседнюю, их опять кладут», — констатирует Сивков.

Согласно опубликованным сводкам МО РФ, начиная с понедельника ВСУ потеряли 210 солдат на Херсонском направлении, 150 — на Купянском, 390 — на Южно-Донецком, 510 — на Краснолиманском, 610 — на Запорожском. А на Донецком направлении, где больше всего «пятихаток», потери ВСУ составили — 1590 бойцов. При этом потери в бронетехнике были относительно небольшими. Бойцы наступали преимущественно на автомобилях. Вполне вероятно, что остаток танков (около 200 штук) ВСУ берегут для «генерального сражения» к открытию вильнюсского саммита.

Заявления политиков

В интервью американским СМИ, которое президент Украины Зеленский дал 5 июля (по московскому времени — 6 июля), он сказал, что наступление ВСУ не закончено, и в ближайшее время по России будет нанесен серьезный удар. Вероятно, он планирует второе после июньского танковое наступление, поскольку ссылается на некоторые задержки в поставках бронетехники.

«Замедление контрнаступления происходит из-за определенных трудностей на поле боя. Там все очень сильно заминировано. Я хотел, чтобы наше контрнаступление началось намного раньше, потому что все понимали, что если оно начнется позже, то гораздо большие территории будут заминированы, но мы ждали технику», — сказал Зеленский. Он также попросил Запад дать больше ракет.

В то же время председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в четверг, что от саммита НАТО Зеленский теперь ожидает не только дополнительных поставок вооружения, но и усиления «контрнаступа» подразделениями Североатлантического альянса. В этой связи для Зеленского было бы целесообразно, чтобы к началу саммита боевые действия резко активизировались.

Однако, по мнению Константина Сивкова, Зеленский плохо себе представляет, что в реальности происходит на поле боя — иначе он бы не планировал продолжения активных действий до саммита.

«Если ВСУ пойдут в танковую атаку, их ждет разгром, — предполагает военный аналитик. — А НАТО не захочет участвовать в поражении. Блок даст новое оружие, но не для того, чтобы оно было немедленно уничтожено, поэтому даст его позже. Зеленский принимает политические решения, а армией все-таки руководят профессионалы. Ранен Залужный, но его заменяет Сырский, оперативные решения принимает он. И тот, и другой командующие пытаются беречь технику, поэтому ведут активность в "предполье" малыми группами, теряя только людей. С другой стороны, Зеленский видит, что наши ВКС наносят удары по резервным частям, складам боеприпасов, технике в тылу. Возможно, он понимает, что мы его постепенно обезоруживаем, и возможностей для главного удара день ото дня становится меньше. Поэтому вопреки доводам военачальников, он с большой долей вероятности даст приказ провести "генеральное сражение" до начала саммита.»

Согласно сводкам МО РФ, с 4 июня уничтожено 6 складов с боеприпасами в тыловых поселках Выемка, Песчаное, Невельское, Дружковка, Максимовка и в райцентре Орехов. Поражены парки военной техники в населенных пунктах Новомлынск, Двуречная, Синьковка, Тимковка, Ямполовка, Торское, Новоегоровка, Червоная Диброва, Ровнополь, Макаровка, Новодонецкое, Урожайное и др.

При таких масштабных поражениях стоянок техники, все же лучше, наверно, терять танки в бою.

Однако насчет того, состоится ли «генеральное сражение» до 11—12 июля, мнения военных экспертов разделились. Если Константин Сивков говорит о «генеральном сражении» как о вероятном событии, то Евгений Бужинский не видит для него предпосылок.

«А где войска, которые готовы к наступлению? В Киеве говорят, что у них всего еще очень много: и танков они потеряли только треть, и бригад у них много. А где эти многочисленные бригады так спрятались, что мы их увидеть не можем? Я все-таки склонен доверять фактам, а они заключаются в том, что мы методично уничтожаем их технику в тылу. Было бы у них ее много — они уже проводили бы время в атаке. Конечно, они хотели бы продемонстрировать что-то перед саммитом НАТО, и разговоров много. Но остаются считанные дни, а для того, чтобы предпринять что-то более ли менее масштабное, нужно сосредоточить силы в какую-то группировку, и у меня есть большие сомнения, что ВСУ успеют это сделать», — сказал «Эксперту» Евгений Бужинский.

Не нужно унижать «Леопарды»

Если исходить из того, что ВСУ готовятся к генеральному танковому сражению, то, по мнению Константина Сивкова, диспозиция похожа на ту, что существовала перед битвой с третьим рейхом на Курской дуге. С нашей стороны — многослойные линии обороны, между нашими и нацистскими войсками — «предполье», а говоря языком СВО — «серая зона».

«Разница в том, что немецкие фашисты преодолели "предполье " всего за несколько часов, — говорит Сивков, — а затем начали продвигаться сквозь линии обороны. На северном выступе они шли примерно со скоростью 1 км с сутки, и за пять с половиной дней боев углубились на 6 км. За это же время на юге они совершили прорыв глубиной около 30 км и вышли на рубеж, куда были брошены три наши армии: общевойсковая, воздушная, и танковая армия Ротмистрова. Началось знаменитое Прохоровской сражение.»

Оценивать результаты того сражения можно по-разному. В энциклопедиях об этом, как правило, пишут скупо: «Ни одной из сторон не удалось достичь целей, поставленных на 12 июля». По совпадению, именно 12 июля станет решающим днем двухдневного саммита в Вильнюсе.

«В отличие от немцев, которые прошли "предполье " за несколько часов, ВСУ возятся в "серой зоне " уже больше месяца, и не смогли пройти через первый рубеж обороны даже на Времьевском выступе, куда бросили большие танковые силы в начале июня», — напоминает Константин Сивков. По ряду экспертных оценок, ВСУ тогда потеряли от четверти до трети своих танков.

«У немецких фашистов был паритет с нами по артиллерии и авиации, у украинских этого нет, — продолжает сравнение военный аналитик. — Мы имеем полное господство в воздухе. Поэтому большое танковое наступление для ВСУ будет самоубийственным. И не нужно вести разговоры о том, что "Леопарды " — плохие танки. Они не достойны унижения, "Леопард-2А6 " — это очень хороший современный и грозный танк с мощной пушкой и эффективными средствами управления огнем, он существенно сильнее американского "Абрамса" даже в его последней версии. Но ни один танк в таких условиях выстоять не может. Он будет уничтожен. Как были в свое время уничтожены наши очень хорошие танки в плохих условиях во время операции "Буря в пустыне " в Ираке. Они горели, теперь пришла очередь "Леопардов " гореть точно так же».

По мнению Сивкова, и Залужный, и Сырский постоянно затягивают наступление не потому, что не хватает техники, а потому, что надеются на политическое разрешение конфликта, или на такое действие, каким была попытка мятежа. В отличие от Зеленского, они прекрасно понимают обреченность ВСУ. Особенно после того, как две бригады украинской армии не смогли преодолеть сопротивления трех российских полков на Времьевском выступе, и отступили с огромными потерями месяц назад.