Ярославская рыба-бройлер в ассортименте

Компания «Ярославский бройлер», входящая в топ-25 российских переработчиков мяса птицы, открыла в Рыбинском районе Ярославской области индустриальную ферму по выращиванию клариевого сома и форели. Ферма является самой крупной в России. Заработал первый цех мощностью до 700 тонн рыбы в год, а всего планируется построить 7 цехов общей мощностью до 7 тыс. тонн в год. Производство — от раздачи корма до вылова рыбы автоматизировано. В проект инвестировано 1,7 млрд рублей.

Как отметил присутствовавший на открытии фермы губернатор Ярославской области Михаил Евраев, это четвертый по счету в регионе проект индустриального рыбоводства, он позволит повысить уровень самообеспеченности региона рыбой и рыбной продукцией до 34%. Другие рыбные фермы занимаются разведением личинки судака (более 3 млн штук в год), молоди стерляди (до 1 млн штук), выращиванием рыбопосадочного материала (до 5 тонн), красноклешневого рака (до 10 тонн).

Впрочем, данный проект является значимым и в масштабе России, где в 2022 году было произведено всего 154 тыс. тонн форели. Продукцию новой аквафермы планируется поставлять в 14 регионов, включая Московскую, Ленинградскую, Нижегородскую и Смоленскую области, ассортимент будет включать не только охлажденную рыбу, но и полуфабрикаты, колбасы и деликатесы.